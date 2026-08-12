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Yapay zeka ile üretilen ilk Türk dizisi ‘Castle Walls’ yayında

Yapay zeka ile üretilen ilk Türk dizisi ‘Castle Walls’ yayında

12.08.2026 13:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yapay zeka ile üretilen ilk Türk dizisi ‘Castle Walls’ yayında

Prime Video, Ay Yapım’ın yapay zeka iştiraki AI Yapım tarafından üretilen ve dünyada yapay zeka ile üretilmiş ilk dizilerden biri olan ‘Castle Walls’un yayın tarihini duyurdu.
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Prime Video, Ay Yapım’ın yapay zeka iştiraki AI Yapım tarafından üretilen ve dünyada yapay zeka ile üretilmiş ilk dizilerden biri olan ‘Castle Walls’un yayın tarihini duyurdu. Senaryosu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim tarafından kaleme alınan dizinin 15’er dakikadan oluşan iki bölümü, bugünden itibaren, Türkiye’de sadece Prime Video’da yayında. 

Harabeleri günümüz İran’ında bulunan, tarihi Alamut Kalesi’nin esrarengiz hikayesini konu alan Castle Walls’un yapım sürecinde, yaratıcı geliştirmeden, görsel keşif ve karakter entegrasyonuna kadar, içeriğin her noktasında öncü yapay zeka platformları kullanıldı. 

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