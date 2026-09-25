10 Ekim Gar Katliamı 4'üncü kez değişen heyetle görülecek: 'Firariler sanık sandalyesine oturtulsun'

Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Gar Katliamı davasında firari sanıklar yönünden açık olan dosyanın duruşması bugün görülüyor.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atanan yeni heyet tarafından görülecek duruşmada geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye getirilen firari sanık Ömer Deniz Dündar’ın dinlenilmesine devam edilmesi bekleniyor.

"HER HEYET DEĞİŞİKLİĞİNDE BAŞA DÖNÜYORUZ"

Dosya avukatlarından Av. Eylem Sarıoğlu, Evrensel'e yaptığı açıklamada, mahkemede dördüncü kez yapılan heyet değişikliğine dikkat çekerek, “10 Ekim günü yaşanan katliamın 11. yıl dönümüne sayılı günler kala yapılacak yargılama maalesef yine bir heyet değişikliği ile devam edecek. Her heyet değişikliğinde biz avukatlar ve aileler heyetin önündeki dosyanın sıradan bir ceza dosyası olmadığı gerçeğini heyete anlatma sorumluluğu ile yüz yüze kalıyoruz. 11 yıldır yapılan yargılamada tüm sorumluların ve onların sorumluluklarının açığa çıkarılmadığı bir gerçekle karşı karşıyayız ve biz her celse bu gerçeği somut delillerle tek tek anlatıyor ve buna ilişkin toplanmayan delillerin toplanması için talepte bulunuyoruz. Her heyet değişikliğinde başa dönüp tüm katliam öncesi ve sonrası süreci ve dosya kapsamını anlatmak ve talep ettiğimiz kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerimizin gerekçesini tekrar tekrar izah etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Dosyadaki bütün firarilerin sanık sandalyesinde oturtulabileceğine dikkat çeken Sarıoğlu, “Ayrıca dosyaya daha önce gelen belgelerde yine dosya firarı sanıklarından Deniz Büyükçelebi, İlhami Balı, Cebrail Kaya, Mustafa Delibaşlar’ın da çeşitli kamplarda olduğuna ilişkin tespitler yapılmış fakat bu sanıkların getirtilmesi için ne yapıldığı konusunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır” diye konuştu.

ÖZEL TAKİP EDECEK

Öte yandan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşmayı YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de takip edecek.