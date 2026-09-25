10 Ekim Gar Katliamı davası 4'üncü kez değişen heyetle görülüyor: 'Bu katliamın siyasi sorumluları da var'

Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Gar Katliamı davasında firari sanıklar yönünden açık olan dosyanın duruşması bugün görülüyor.

Duruşmaya; YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile YENİ Partili Murat Emir, Aylin Yaman, Aylin Nazlıaka; EMEP'li Sait Arslan, DİSK Genel Başkanı Özlem Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Ayfer Koçak ile YENİ Partili, DEM Partili, EMEP'li ve sendikalardan yurttaşlar katıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atanan yeni heyet tarafından görülecek duruşmada geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye getirilen firari sanık Ömer Deniz Dündar’ın dinlenilmesine devam edildi.

"YARDIMCI OLMUŞUMDUR, TUTMUŞUMDUR"

Duruşmaya Suriye'de yakalandıktan sonra bu dava kapaamında ikinci kez hakim huzuruna çıkan IŞID'li Ömer Deniz Dündar'ın savunmasıyla başlandı. IŞİD'li Dündar; araçta parmak izinin çıkmasının olanaksız olduğunu, o dönem Türkiye'de olmadığını belirterek; "Patlayıcı kemerde çıkan parmak izini de anlamıyorum. Örgüt patlayıcı kemer yaptığında kişiye özel yapar. Ona misafir olduğumda benden yardımcı olmamı istemiştir ben de yardım amacıyla tutmuşumdur" dedi.

AVUKATLAR: KATLİAMIN SİYASİ SORUMLULARI DA VAR

Sanık Dündar'ın ardından avukatların beyanlarına geçildi. Avukat İlke Işık, kovuşturma aşamasında çok fazla heyet değişikliği olduğunu, halihazırda davaya bakanın ise dördüncü heyet olduğunu belirterek; "Çok politik bir katliam. Bu katliamın siyasi sorumluları da var. 10 Ekim olduktan sonra şöyle demiştik: 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Eskisi de iyi değildi ama, 2015 de iyi değildi. Ancak korkuyla, patlamayla iktidarın alınmasının yıldönümü 10 Ekim. O gün bu şekilde iktidarı alan, şu an seçim sonuçlarını tanımıyor, her eleştiriye operasyonla yanıt verebiliyor. Sadece adalet istiyoruz. Dosya, deliller bu katliamın sorumlularının sadece buraya gelmeyen IŞİD'lilerin olmadığını gösteriyor" dedi.

Avukat Senem Doğanoğlu da sanıkların "insanlığa karşı suç" kapsamında yargılanması gerektiğini vurgulayarak, bu taleplerinin devam ettiğini söyledi. 2024'de kadar Erman Ekinci kapsamında söz konusu suça ilişkin bir davanın görüldüğünü; ancak o dönem mahkemedeki yaşanan heyet değişikliğiyle Ekinci'nin beraat ettiğini anımsattı.

Doğanoğlu; IŞİD'in Türkiye'de toplumsal olarak baskı altında olan kitleleri hedef aldığını belirterek; "Dündar'a önceki duruşma bunu sorduğumuzda 'Türkiye'yi takip ediyorduk' yanıtını verdi. Talebimiz bu dava kapsamındaki sanıklar yönünden insanlığa karşı suç kapsamında iddianame hazırlanmasını istiyoruz."

"DİĞER SANIKLARIN AKIBETİ NEDİR?"

Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan ise sanık Ömer Deniz Dündar'ın sıradan bir üye olmadığını, örgütün canlı bombacılarından olduğunu belirtti. Av. Aslandoğan; Dündar'ın 10 Ekim katliamının örgütlendiği ve IŞİD'in Türkiye örgütlenme sorumlularından Yunus Durmaz'ın sorumluluğundaki ekipte olduğunu, oranın idari ekibinde yer aldığını emniyet savunmasında ifade ettiğini anımsattı. Dündar'ın bu kapsamda katliamından sorumlu olmadığını söylemenin uygun olmadığını belirtti.

Aslandoğan; Dündar'ın pozisyonunu sınırlı olduğunu belirttiğini; ancak dosyada Dündar'ın eğitim sorumluluğu, silah taşımak ve Durmaz'ın ölümünün ardından sorumluluğunun arttığına ilişkin beyanların olduğunu anımsattı.

4 Eylül'de 184 IŞİD'linin Türkiye'ye getirildiğini, aralarında firari sanık Savaş Yıldız'ın da bulunduğu yönünde bilgilerin olduğunu anımsatan Aslandoğan; Yıldız başta olmak üzere diğer sanıkların akıbetini sorulması için ulusal ve uluslararası ilgili makamlara müzekkere yazılmasını talep etti.

"GAZİANTEP EMİRİ POLİSE PARA TRANSERİ YAPTI"

Avukatlar ayrıca; IŞİD'in "Gaziantep emiri" ve katliamın plancısı olan Yunus Durmaz tarafından Gürbüz Bütün isimli bir polis memuruna para transferi yapıldığını, bu durumun ilginç olduğunu ve ilgili polis memurunun önümüzdeki duruşma hazır olunmasını talep etti.

"HER HEYET DEĞİŞİKLİĞİNDE BAŞA DÖNÜYORUZ"

Dosya avukatlarından Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan dava öncesinde Evrensel'e yaptığı açıklamada da, mahkemede dördüncü kez yapılan heyet değişikliğine dikkat çekerek, “10 Ekim günü yaşanan katliamın 11. yıl dönümüne sayılı günler kala yapılacak yargılama maalesef yine bir heyet değişikliği ile devam edecek. Her heyet değişikliğinde biz avukatlar ve aileler heyetin önündeki dosyanın sıradan bir ceza dosyası olmadığı gerçeğini heyete anlatma sorumluluğu ile yüz yüze kalıyoruz. 11 yıldır yapılan yargılamada tüm sorumluların ve onların sorumluluklarının açığa çıkarılmadığı bir gerçekle karşı karşıyayız ve biz her celse bu gerçeği somut delillerle tek tek anlatıyor ve buna ilişkin toplanmayan delillerin toplanması için talepte bulunuyoruz. Her heyet değişikliğinde başa dönüp tüm katliam öncesi ve sonrası süreci ve dosya kapsamını anlatmak ve talep ettiğimiz kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerimizin gerekçesini tekrar tekrar izah etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Dosyadaki bütün firarilerin sanık sandalyesinde oturtulabileceğine dikkat çeken Sarıoğlu, “Ayrıca dosyaya daha önce gelen belgelerde yine dosya firarı sanıklarından Deniz Büyükçelebi, İlhami Balı, Cebrail Kaya, Mustafa Delibaşlar’ın da çeşitli kamplarda olduğuna ilişkin tespitler yapılmış fakat bu sanıkların getirtilmesi için ne yapıldığı konusunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır” diye konuştu.