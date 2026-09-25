10 Ekim Gar Katliamı davası 4'üncü kez değişen heyetle görülüyor: IŞİD 'emir'i polise para transferi mi yaptı?

Ankara’da 103 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim Gar Katliamı davasında firari sanıklar yönünden açık olan dosyanın duruşması bugün görülüyor.

Duruşmaya; YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile YENİ Partili Murat Emir, Aylin Yaman, Aylin Nazlıaka; EMEP'li Sait Arslan, DİSK Genel Başkanı Özlem Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Ayfer Koçak ile YENİ Partili, DEM Partili, EMEP'li ve sendikalardan yurttaşlar katıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atanan yeni heyet tarafından görülecek duruşmada geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye getirilen firari sanık Ömer Deniz Dündar’ın dinlenilmesine devam edildi.

"YARDIMCI OLMUŞUMDUR, TUTMUŞUMDUR"

Duruşmaya Suriye'de yakalandıktan sonra bu dava kapaamında ikinci kez hakim huzuruna çıkan IŞID'li Ömer Deniz Dündar'ın savunmasıyla başlandı. IŞİD'li Dündar; araçta parmak izinin çıkmasının olanaksız olduğunu, o dönem Türkiye'de olmadığını belirterek; "Patlayıcı kemerde çıkan parmak izini de anlamıyorum. Örgüt patlayıcı kemer yaptığında kişiye özel yapar. Ona misafir olduğumda benden yardımcı olmamı istemiştir ben de yardım amacıyla tutmuşumdur" dedi.

AVUKATLAR: KATLİAMIN SİYASİ SORUMLULARI DA VAR

Sanık Dündar'ın ardından avukatların beyanlarına geçildi. Avukat İlke Işık, kovuşturma aşamasında çok fazla heyet değişikliği olduğunu, halihazırda davaya bakanın ise dördüncü heyet olduğunu belirterek; "Çok politik bir katliam. Bu katliamın siyasi sorumluları da var. 10 Ekim olduktan sonra şöyle demiştik: 'Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Eskisi de iyi değildi ama, 2015 de iyi değildi. Ancak korkuyla, patlamayla iktidarın alınmasının yıldönümü 10 Ekim. O gün bu şekilde iktidarı alan, şu an seçim sonuçlarını tanımıyor, her eleştiriye operasyonla yanıt verebiliyor. Sadece adalet istiyoruz. Dosya, deliller bu katliamın sorumlularının sadece buraya gelmeyen IŞİD'lilerin olmadığını gösteriyor" dedi.

Avukat Senem Doğanoğlu da sanıkların "insanlığa karşı suç" kapsamında yargılanması gerektiğini vurgulayarak, bu taleplerinin devam ettiğini söyledi. 2024'de kadar Erman Ekinci kapsamında söz konusu suça ilişkin bir davanın görüldüğünü; ancak o dönem mahkemedeki yaşanan heyet değişikliğiyle Ekinci'nin beraat ettiğini anımsattı.

Doğanoğlu; IŞİD'in Türkiye'de toplumsal olarak baskı altında olan kitleleri hedef aldığını belirterek; "Dündar'a önceki duruşma bunu sorduğumuzda 'Türkiye'yi takip ediyorduk' yanıtını verdi. Talebimiz bu dava kapsamındaki sanıklar yönünden insanlığa karşı suç kapsamında iddianame hazırlanmasını istiyoruz."

"DİĞER SANIKLARIN AKIBETİ NEDİR?"

Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan ise sanık Ömer Deniz Dündar'ın sıradan bir üye olmadığını, örgütün canlı bombacılarından olduğunu belirtti. Av. Aslandoğan; Dündar'ın 10 Ekim katliamının örgütlendiği ve IŞİD'in Türkiye örgütlenme sorumlularından Yunus Durmaz'ın sorumluluğundaki ekipte olduğunu, oranın idari ekibinde yer aldığını emniyet savunmasında ifade ettiğini anımsattı. Dündar'ın bu kapsamda katliamından sorumlu olmadığını söylemenin uygun olmadığını belirtti.

Aslandoğan; Dündar'ın pozisyonunu sınırlı olduğunu belirttiğini; ancak dosyada Dündar'ın eğitim sorumluluğu, silah taşımak ve Durmaz'ın ölümünün ardından sorumluluğunun arttığına ilişkin beyanların olduğunu anımsattı.

4 Eylül'de 184 IŞİD'linin Türkiye'ye getirildiğini, aralarında firari sanık Savaş Yıldız'ın da bulunduğu yönünde bilgilerin olduğunu anımsatan Aslandoğan; Yıldız başta olmak üzere diğer sanıkların akıbetini sorulması için ulusal ve uluslararası ilgili makamlara müzekkere yazılmasını talep etti.

"GAZİANTEP EMİRİ POLİSE PARA TRANSFERİ YAPTI"

Avukatlar ayrıca; IŞİD'in "Gaziantep emiri" ve katliamın planlamacısı olan Yunus Durmaz tarafından G.B. isimli bir polis memuruna para transferi yapıldığını, bu durumun ilginç olduğunu ve ilgili polis memurunun önümüzdeki duruşma hazır olunmasını talep etti.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI İSTENDİ

Avukat beyanlarının ardından savcı mütalaasına geçildi. Savcı; eksik hususların giderilmesi, gelmeyen dosyaların sorulması, sanığın atılı suçu işlediğine yönelik somut bulguların bulunması, sanığın uzun süre yurtdışında kaçak yaşaması nedeniyle kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluğunun devamını istedi.

Daha sonra duruşmaya 13.30'a kadar ara verildi.

'IŞİD YÖNETİMİNİN HABERİ YOKTU' İDDİASI!

Verilen aranın ardından duruşmaya sanık Dündar'ın mütalaaya yönelik savunmasıyla devam edildi. Dündar, mütalaaya karşı savunmasında "2013 yılında Mustafa Dokucu ile tanıştım ve radikalleştim. IŞİD'e katılamadım, kuzey cephesinde katıldım, Adıyaman grubuyla. 2014'te IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçtim. İslam çay evi açılırken ben Suriye'deydim. Örgütün başı ve ders verenler de Adıyaman'daydı. Dokucu'nın talimatıyla Suriye'ye geçtim" dedi.

"IŞİD'de herkes canlı bomba değildir" diyen Dündar; "Örgüt bunu dayatmaz. Kişinin kendi isteğiyle yapar. Bir üstüne bildirir, o da üstüne bildirir ve bu süreç kısa süreçte yapılır. Bu zorunluluk değil, gönüllülük esaslıdır" ifadelerini kullandı.

2014-2026 arasında Türkiye'de olmadığını belirten Dündar; "Bu bilgi MİT'te de vardır. Benim Gaziantep'teki araçta parmak izinin çıkmasının imkansızdır. Bu konunun yeniden araştırılmasını istiyorum" dedi. Gar Katliamı'nın Yunus Durmaz'ın kendi faaliyeti olduğu, IŞİD'in üst kademesinin bile bu olaydan haberinin olmadığını savunan Dündar; "Ben bilgisayar eğitimini 2016'ın sonlarında İdlib'de aldım. Ben Yunus'la mesajlaşmadım. İdari kişi demek para dağıtan, kayıt tutan kişidir. Ben idari bir kişi değildim, ben Yunus Durmaz'ın ekibinde mutfak sorumlusuydum."

Örgütün eylemlerde gizlilik politikası uyguladığını söyleyen Dündar; "Ben katliamda Suriye'deydim. Gaziantep'teki hücre evlerinde yoktum. Herhangi bir sorumluluğum yoktur" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: DÜNYA KADAR FİRARİ VAR

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, davaya ara verilmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yaptı. Özgür Özel, açıklamasında davaya ilişkin şunları söyledi:

“104 masum insanın hayatını kaybettiği ve 7 Haziran - 1 Kasım arası yani Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Meclis çoğunluğunu sağlayamadığı 7 Haziran seçimleri ile seçimlerin yenilenmesi sonucunda çoğunluğu sağlayıp tek başına iktidarına devam ettiği 1 Kasım seçimleri arasında Türkiye adeta cehennemi yaşamıştı. Bir anda bir düğmeye basılmışçasına başta IŞİD olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin bombalı saldırılarıyla, canlı bomba saldırılarıyla çok sayıda katliam yaşandı. Gar Katliamı 104 masum insanı, daha önceden haberi verilmiş, izni alınmış bir mitinge bariyerlerde kendileri aranarak geçen 104 masum insanı, önce sınırdan geçip sonra Gaziantep’ten kalkıp ta Ankara’nın göbeğine kadar, Gar’ın önüne gelene kadar bırakın herhangi bir arama, bir kimlik kontrolü ya da bir trafik uygulamasına rastlamaksızın gelen iki canlı bombanın yarattığı bir katliam bu. Tarihte aydınlatılması gereken en karanlık sayfalardan bir tanesi. Tabii ki hüküm almış olanlar var. Dünya kadar firari var. Şimdi firarilerden bir tanesi artık Kırşehir cezaevinde ve bugün buraya gelip yüz yüze yargılaması yapılması gerekiyordu. Hastalığı bahane ederek gelmedi. Uzaktan bağlantıyla katıldı. Bir diğeri eylül ayında Türkiye’ye getirilen IŞİD’liler arasında adı geçiyor, onu bir an önce mahkemeye getirilmesi ve doğrudan katliamın organizatörlerinden, katliamın planlayıcılarından bir tanesi olduğu düşünülen kişinin derhal yargılanmaya başlanması, ailelerin bugüne dair somut taleplerinin başında yer alıyor.”

“SORUMLULUĞU OLAN KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANMALI”

Katliam ve sonraki süreçle ilgili olarak iki konunun önemine dikkat çeken Özel, "Bunlardan bir tanesi, bu katliam, Ankara’nın göbeğinde yapılan bu katliam, IŞID militanlarının, sınırdan geçmemesi gereken, her birisi aranan ve katliam yapmak üzere gelmiş olan terör örgütü üyelerinin dışında birtakım yardımlar, birtakım hazırlıklar, bir takım ön açmalar ya da birtakım görevi kötüye kullanmalar, görevi ihmaller olmadan hayata geçirilmesi mümkün olmayan bir iştir bu. Bunun için kamu görevlilerinin, sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanması gerekmektedir. Bu konuda çok sayıda başvuru yapılmış, kimi hiç kabul edilmemiş, kimi önce izin verilmiş sonra izinler iptal edilmiş ama asla kamu görevlilerinin sorumluluğu mahkeme önünde yargılama konusu yapılamamıştır. Kamu görevlileri yargılanmadan asla ve asla bu karanlık sayfa açığa çıkarılamaz" dedi.

“ZAMAN AŞIMI TEHLİKESİ VAR”

Özel, bir diğer hususun da katliamda artık zaman aşımı tehlikesinin doğması olduğunu belirterek "12’nci yılla birlikte bazı kamu görevlilerinin zaman aşımına uğrayacağı, yargılanamayacakları ve ilerleyen zamanla birlikte de zaman aşımı tehlikesi bu davada şu ana kadar yargılanamayan herkes açısından, tüm şüpheliler, suçlular açısından geçerli. Buna karşılık alınması gereken tek bir karar var. Buradaki katliam, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunun mahkeme tarafından kabulü, teyidi, karara bağlanması durumunda hiçbir zaman aşımı kuralı geçerli olmayacaktır. Bu durumun en önemli hassasiyetimiz olduğunu bir kez daha kayda geçirmek isterim. Böylesi karanlık olayların, dönemlerin bir daha yaşanmaması, bu olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına muhtaçtır. Bunu bir kez daha ifade etmek isterim. Hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet, acılı ailelerine bir kez daha başsağlığı, yüzlerce yaralıdan halen daha tedavileri sürenlere ve çeşitli uzuvlarını kaybetmiş olanlara da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER HEYET DEĞİŞİKLİĞİNDE BAŞA DÖNÜYORUZ"

Dosya avukatlarından Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan dava öncesinde Evrensel'e yaptığı açıklamada da, mahkemede dördüncü kez yapılan heyet değişikliğine dikkat çekerek, “10 Ekim günü yaşanan katliamın 11. yıl dönümüne sayılı günler kala yapılacak yargılama maalesef yine bir heyet değişikliği ile devam edecek. Her heyet değişikliğinde biz avukatlar ve aileler heyetin önündeki dosyanın sıradan bir ceza dosyası olmadığı gerçeğini heyete anlatma sorumluluğu ile yüz yüze kalıyoruz. 11 yıldır yapılan yargılamada tüm sorumluların ve onların sorumluluklarının açığa çıkarılmadığı bir gerçekle karşı karşıyayız ve biz her celse bu gerçeği somut delillerle tek tek anlatıyor ve buna ilişkin toplanmayan delillerin toplanması için talepte bulunuyoruz. Her heyet değişikliğinde başa dönüp tüm katliam öncesi ve sonrası süreci ve dosya kapsamını anlatmak ve talep ettiğimiz kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerimizin gerekçesini tekrar tekrar izah etmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Dosyadaki bütün firarilerin sanık sandalyesinde oturtulabileceğine dikkat çeken Sarıoğlu, “Ayrıca dosyaya daha önce gelen belgelerde yine dosya firarı sanıklarından Deniz Büyükçelebi, İlhami Balı, Cebrail Kaya, Mustafa Delibaşlar’ın da çeşitli kamplarda olduğuna ilişkin tespitler yapılmış fakat bu sanıkların getirtilmesi için ne yapıldığı konusunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır” diye konuştu.