100 yaşındaki Müzeyyen Eröz, YENİ Parti üyesi oldu

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Müzeyyen Eröz'ün partiye katıldığını açıkladı.

Niğde siyasetinde önemli görevlerde bulunan Eröz'ün üyeliğinin gerçekleştirildiğini belirten Adem, yeni üyeliğin partiye ve Niğde'ye hayırlı olmasını diledi.

Adem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün partimiz adına anlamlı ve gurur verici bir güne tanıklık ettik. 1927 doğumlu, Niğde'mizin ilk kadın kolları başkanı ve ilk kadın belediye meclis üyesi olan kıymetli büyüğümüz Müzeyyen Eröz Başkanımızın YENİ Parti üyeliğini gerçekleştirdik. Tecrübesi, mücadelesi ve birikimiyle aramıza katılan Müzeyyen Başkanımıza hoş geldiniz diyor, üyeliğinin partimize ve Niğde’mize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel yarınlara…" ifadesini kullandı.