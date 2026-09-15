11 yıl önceki paylaşımı gerekçe gösterildi: Suay Karaman’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Akademisyen, yazar, Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD) Genel Sekreteri ve 1961 Anayasası ve Çağdaş Demokrasi Vakfı Başkanı Suay Karaman’a, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla dava açıldı.

Karaman, davaya gerekçe gösterilen paylaşımı 11 yıl önce sosyal medya hesabından yapmıştı. Bu paylaşımı 6 yıl önce de tekrarlamıştı.

6 yıl önce tekrar paylaşılan mesaj, “Cumhurbaşkanına hakaret” davasına gerekçe yapıldı.

Suay Karaman, sosyal medya platformunda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Endonezya’dan dünyaya seslendi ‘Bizim tek derdimiz İslam, İslam, İslam’“ şeklinde yazı bulunan görseli paylaşarak şu yorumu yapmıştı:

“Bizim de tek derdimiz

İNSAN, İNSAN, İNSAN..

Ama hırsızlık yapmayan,

Onuruyla yaşayan

Vatanını satmayan..

Bizim diğer derdimiz

VATAN, VATAN, VATAN..

Ama emperyalistlere satılmayan

Sevr planları uygulanmayan

Dostluk içinde yaşanan.."

Bu paylaşımı nedeniyle Suay Karaman’ın, “Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunmak suretiyle Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunduğu ve Cumhurbaşkanı’nın toplum nezdindeki itibarını zedelediği, böylece Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istendi.

Davanın ilk duruşması 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 13:45’de Ankara Adliyesi (Sıhhiye) 90. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.