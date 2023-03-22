14 Mayıs için dava
Samsun Barosu avukatı Hüseyin Cimşit, seçim tarihini 14 Mayıs olarak imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı kararının keyfi olduğu gerekçesi ile Danıştay’a “yürütmeyi durdurma istemi” ile dava açtı.
Avukat Hüseyin Cimşit, YSK’ye de 14 Mayıs seçim tarihi ile ilgili itiraz dilekçesi verdi.
Cimşit, dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: “Erdoğan ‘Seçimlerin 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum’ beyanı ile aslında seçim tarihinin değiştirilmesine karar vermiştir. Kendisinin seçim tarihinin değiştirilmesi konusunda böyle bir yetkisi anayasanın 116 maddesinde yoktur. Seçim tarihi keyfi olarak değiştirilemez.”
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