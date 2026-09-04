18 bin TL'ye kiralandı... Çok konuşulacak iddia: AKP'li belediye başkan yardımcısı, eşine 'kaçak kafe' mi açtı?

Kocaeli’nin AKP’li Çayırova Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında, belediyeye ait bir alanın kiralanmasına ilişkin tartışma çıktı.

Toplantıda, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle kapatıldığı belirtilen bir kafenin yanı sıra, söz konusu işletmenin belediyeden kiraladığı alanın bedeli ve işletmeyle ilgili ortaklık iddiaları gündeme taşındı.

YENİ Parti Meclis Üyesi Diren Eroğlu, belediye tarafından kiraya verilen alanın 18 bin TL bedelle tahsis edildiğini belirterek, kira bedelinin nasıl belirlendiğinin açıklanmasını istedi.

‘BENZER YERLER 150 BİN LİRAYA KİRALANIYOR’

Eroğlu, bölgede benzer nitelikteki alanların yaklaşık 150 bin TL bedelle kiralandığını savundu. Belediye tarafından yapılan kiralamanın 18 bin TL gibi daha düşük bir bedelle gerçekleştirilmesinin gerekçesini soran Eroğlu, ihalenin koşullarının da açıklanmasını talep etti.

Eroğlu ayrıca, ihale kapsamında alanın çiçekçi olarak tanımlandığını, ancak alanın yanında ruhsatsız olduğu öne sürülen ek bir yapının oluşturulduğunu iddia etti.

MECLİS'TE ‘EŞİNİZ NİYE ORTAK?’ TARTIŞMASI

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; tartışmanın en dikkat çeken bölümü ise işletmenin ortaklık yapısına ilişkin iddialar oldu.

Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa’nın eşinin söz konusu işletmenin sahibiyle ortaklığı bulunduğunu öne sürdü. Arıkboğa ise bu iddiayı reddederek eşinin işletmeye ortak olmadığını savundu.

Eroğlu, Arıkboğa’nın daha önce eşinin işletme sahibiyle ortak olduğunu söylediğini belirterek iddiasını yineledi.

BELEDİYE BAŞKANI DA TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Meclisteki tartışmaya Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katıldı. Çiftçi, Arıkboğa’ya yönelik olarak, “İhaleyi siz vermişsiniz. Eşiniz mi girdi ihaleye? Eşiniz niye ortak?” diye sordu.

Çiftçi, ihalenin hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini savunurken, Başkan Yardımcısı Arıkboğa’nın eşinin işletmeyle ortaklığı bulunup bulunmadığı iddiasının araştırılması gerektiğini söyledi.

‘HİÇBİR AKRABAM İHALEYE GİRMEDİ’

Çiftçi, belediye ihalelerine kendi yakınlarının katılmasına izin vermediğini belirterek, “Hiçbir akrabam belediye ihalesine girmedi. Buna müsaade etmem” dedi.

Meclis toplantısında gündeme gelen iddiaların ardından, 18 bin TL’lik kira bedelinin nasıl belirlendiği, ihale şartlarının neler olduğu, alanda ruhsatsız yapı bulunup bulunmadığı ve Başkan Yardımcısı’nın eşiyle işletme arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi olup olmadığı tartışma konusu oldu.