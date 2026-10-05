'2 katı' gerekiyordu, 'kısmen' yaptı! Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinden 'iade' hamlesi: 'Ana para dışındaki...'

Fon krizinin odağında olan AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın "parayı" iade ettiği iddia edilmiş ancak iktidara yakın isimler bu iddianın doğru olmadığını bildirmişti.

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

İADE HESABINA ÖDEME GÖNDERİLMESİNE İZİN VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru incelendi.

İlgili bankalarca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sorulan görüş doğrultusunda Başsavcılık, TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına ödeme gönderilmesine izin verdi.

Fon krizinde ortaya çıkanların ardından görevinden affını isteyen eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 4 ay sonra 2.17 milyar lira çekmişti.

KANUN NE DİYOR?

SPK Kanunu, hakkında suç duyurusu kararı bulunan kişilere etkin pişmanlık imkânı tanıyor. Bu kişiler, elde ettikleri geliri geri öderlerse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabiliyor. Konuya ilişkin düzenleme, 6362 sayılı kanunun 107/1 ve 107/3 maddelerinde yer alıyor.

Kanuna göre kişilerin, elde ettikleri ya da başkasına sağladıkları menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor. Bu tutar hiçbir durumda 500 bin liranın altında olamıyor. Kişiler, ödemeyi Kurul kararından itibaren 15 gün içinde tamamlamak zorunda. Aynı süre içinde ilgili belgeleri de SPK’ya ulaştırmaları gerekiyor.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu.

Gökhan Günaydın, "2 milyar lirayı Hazine'ye ödemek suretiyle kendilerini kurtarma gayretine girmişler. Oysa ödenmesi gereken haksız ediniminin 2 katı yani 4.4 milyar lira. Götürdüğü parayı aynen Hazine'ye iade edince tüm soruşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor? Vatandaşın peşini bırakacağını mı sanıyorsunuz?" demişti.