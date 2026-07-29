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200'den fazla belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için istifa etti: Cemil Tugay için dikkat çeken sözler!

200'den fazla belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için istifa etti: Cemil Tugay için dikkat çeken sözler!

29.07.2026 14:43:00
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Haber Merkezi
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200'den fazla belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için istifa etti: Cemil Tugay için dikkat çeken sözler!

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 200'ün üzerinde belediye başkanının YENİ Parti'ye katılmak üzere CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın durumuyla ilgili belirsizlik üzerineyse Günaydın, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz" dedi.

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YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, bugün (29 Temmuz) itibariyle 200’ü aşkın belediye başkanı YENİ Parti’ye katılmak için istifa ettiğini açıkladı.

Meclis'teki basın toplantısında konuşan Günaydın, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bugün itibarıyla 200’ün üzerinde belediye başkanı YENİ Parti’ye katılmak amacıyla istifa etmiş bulunuyor. Partiye üyelik koşullarını hızla hazırlıyoruz. Bu hafta içerisinde bütün bu paneller açılmış olacak. Belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim ‘Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok’ dememize rağmen YENİ Parti’ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim.”

'CEMİL TUGAY' AÇIKLAMASI

Günaydın, CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılacağı iddiasının sorulması üzerineyse şöyle yanıt verdi:

“Kendisiyle hiçbir iletişimim yok, nereden seçildiği belli. İzmir halkının tavrı, tutumu da belli. O tavra, tutuma uyumlu davrananlar siyasete devam edebilirler, ‘O tutum beni ilgilendirmez, ben istediğim gibi davranırım’ diyenler de halktan gerekli reaksiyonu görürler. Biz İzmir Büyükşehir Belediye başkanının İzmir halkının taleplerine uygun bir davranış içerisinde olmasını kendisinden bekleriz. Kişisel bir iletişim olmamıştır.”

İlgili Konular: #İzmir Büyükşehir Belediyesi #Cemil Tugay

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