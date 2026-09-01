200 yaşını kutlamaya izin yok: İBB zabıta müdürlerinin İstiklal'de karanfil dağıtımına polis müdahalesi!

İBB Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, daire başkan yardımcıları Nazan Başalle ve Hakan Aplak, üniformalarıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Törende anıta çelenk bırakıldı. Törenin ardından heyet, İstiklal Caddesi’nde yürüyerek vatandaşlara karanfil dağıtmak istedi.

Ancak heyet İBB Zabıta Daire Başkanı ve beraberindekiler İstiklal Caddesi’ne yöneldiği sırada önlerine çıkan bir polis komiseri, geçişlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

"İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYEMEYECEK MİYİM?"

İBB Zabıta Daire Başkanı Metin Alper bu müdahaleye tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstiklal Caddesi’nde yürüyemeyecek miyim?" diye sordu. Polis görevlisinin kaymakamlık kararını gerekçe göstererek geçişe izin verilemeyeceğini belirtmesi üzerine Alper, zabıtanın İstiklal Caddesi’nde denetim yetkisi ve görevi bulunduğunu anımsattı.

“Resmi üniformamızla denetim de mi yapamayacağız?” diye soran Alper ve beraberindekiler, törenin sona erdiğini ve artık bir vatandaş olarak caddede yürümek istediklerini tekrarladı. Polis komiserinin engelleme girişimini sürdürmesi üzerine Alper, “Kıymetli meslektaşım, tören bitti. Ben şu anda yürümek istiyorum” diyerek beraberindekilerle birlikte İstiklal Caddesi’ne girdi.

Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümünde, resmi törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta yöneticilerinin, tören sonrasında İstiklal Caddesi’nde yürüyerek yurttaşlara karanfil dağıtmasının engellenmesi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi…

İSTİKLAL'DE ZABITANIN KARANFİL DAĞITIMINA ENGEL

Olayla ilgili İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zabıta Teşkilatının 200. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle, 39 ilçe belediyesi zabıta teşkilatının katılımıyla gerçekleştirilecek programın yapılacağı Beyoğlu Kaymakamlığına bildirilmiştir. Program kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunulmuş ve protokol konuşmaları gerçekleştirilmiştir. Programın devamında, İBB Zabıta Dairesi Başkanı Metin Alper, Zabıta Müdürleri ve yaklaşık 10 kişilik zabıta personelinden oluşan ekip, esnaf ve vatandaşları selamlamak ve karanfil dağıtmak amacıyla İstiklal Caddesi girişine yönelmiştir.

Ancak söz konusu ekip, zabıta personelinin üniformalı olmasına ve görev sahası içerisinde bulunmasına rağmen, İstiklal Caddesi girişinde emniyet personeli tarafından durdurulmuştur. Bu müdahale sonucunda, vatandaş ve esnafın selamlanmasına ve vatandaşlara karanfil dağıtılmasına müsaade edilmemiştir.

Yaşanan bu durum nedeniyle, Zabıta Teşkilatının 200. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında planlanan ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasını amaçlayan etkinliğin devamı gerçekleştirilememiştir"