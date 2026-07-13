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22 yıldır belediye başkanlığı yapıyordu: AKP'li Cellek hayatını kaybetti

22 yıldır belediye başkanlığı yapıyordu: AKP'li Cellek hayatını kaybetti

13.07.2026 00:21:00
Güncellenme:
DHA
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22 yıldır belediye başkanlığı yapıyordu: AKP'li Cellek hayatını kaybetti

İstanbul'da bir süredir tedavi gören AKP'li Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek 60 yaşında hayatını kaybetti.
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2004’ten bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı yapan AKP'li Necat Cellek, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul’da yaşamını yitirdi. 

1966 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde doğan Necat Cellek, ilkokulu Şirvan'da, ortaokul ve liseyi Siirt'te tamamladı. Siyasi hayatına 1994 yılında il genel meclis üyesi olarak başlayan Cellek, 1999-2000 yıllarında Fazilet Partisi Şirvan İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 

AKP'den 2004, 2009, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Şirvan Belediye Başkanı seçilen Cellek, evli ve 10 çocuk babasıydı.

 

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