274 eski milletvekili CHP'den istifa etti: 'Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki dönemlerde görev yapmış 274 milletvekili, partideki 'mutlak butlan' yönetimine tepki olarak CHP'den istifa ettiklerini, bundan böyle Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'yi destekleyeceklerini duyurdu.

CHP'nin 38'inci kurultayı için alınan 'mutlak butlan' kararına "Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır" ifadeleriyle tepki gösterilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız" denildi.

"YENİ OLUŞUMA DESTEK VERİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.

Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.

Halkımızın desteğiyle, CHP'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

CHP’DEN İSTİFA EDENLER

Yapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP'li milletvekillerinin isimleri şöyle:

1. Yekta Açıkgöz

2. Erol Ağagil

3. Yaşar Ağyüz

4. Dilek Akagün

5. Haydar Akar

6. Vezir Akdemir

7. Zekeriya Akıncı

8. Yakup Akkaya

9. Sabahat Akkiraz

10. Ayşe Nedret Akova

11. Yüksel Aksu

12. Ali Akyıldız

13. Bahattin Alagöz

14. Önay Alpago

15. Ahmet Altun

16. Faik Altun

17. Züheyir Amber

18. Kemal Anadol

19. Ali Arabacı

20. Oya Araslı

21. Necla Arat

22. Metin Arifağaoğlu

23. Çetin Arık Kayseri

24. Arsan Savaş Arpacıoğlu

25. Ali Arslan

26. Gani Aşık

27. İsmet Atalay

28. Hasan Aydın

29. Osman Aydın

30. Ergün Aydoğan

31. Feridun Ayvazoğlu

32. Erdoğan Bakkalbaşı

33. Mustafa Ali Balbay

34. Bülent Baratalı

35. Süheyl Batum

36. Hüseyin Bayındır

37. Coşkun Bayram

38. Kani Beko

39. İbrahim Yavuz Bildik

40. Hüsnü Bozkurt

41. Rıdvan Budak

42. Mehmet Büyükyılmaz

43. Barış Can

44. Volkan Canalioğlu

45. Rasim Çakır

46. Halil Çalık

47. Hüseyin Çamak

48. İsmet Çanakcı

49. Tolga Çandar

50. Ethem Cankurtaran

51. Fuat Çay

52. Vahit Çekmez

53. Süleyman Çelebi

54. Tarık Cengiz

55. İzzet Çetin

56. Dursun Çiçek

57. Ömer Çiftçi

58. Hüsnü Çöllü

59. Yüksel Çorbacıoğlu

60. Mehmet Alev Coşkun

61. Osman Coşkunoğlu

62. Halil Çulhaoğlu

63. Ayşe Eser Danişoğlu

64. Salih Dayıoğlu

65. Mehmet Dedeoğlu

66. İsmail Değerli

67. Kemal Değirmendereli

68. Nurettin Demir

69. İlhan Demiröz

70. Hilmi Develi

71. Turgut Dibek

72. Halit Dikmen

73. Celal Dinçer

74. Orhan Ziya Diren

75. A.Sedat Doğan

76. Celal Doğan

77. Muharrem Doğan

78. Orhan Düzgün

79. Mehmet Ali Edipoğlu

80. Akif Ekici

81. Kemal Ekinci

82. Oktay Ekşi

83. Şükrü Elekdağ

84. Atila Emek

85. Orhan Eraslan

86. Nevin Gaye Erbatur

87. Tuncay Ercenk

88. Fuat Erçetin

89. Ali Haydar Erdoğan

90. Hikmet Erenkaya

91. Sabri Ergül

92. Abdurrezzak Erten

93. Ali Ahmet Ertürk

94. Refik Eryılmaz

95. Haluk Eyidoğan

96. Mustafa Gazalcı

97. Okan Gaytancıoğlu

98. Hasan Gemici

99. Nejat Gencan

100. Süleyman Girgin

101. Coşkun Gökalp

102. Mehmet Gökdağ

103. Mehmet Göker Burdur

104. Ali Rıza Gülçiçek

105. Numan Gültekin

106. Mehmet Gümüşcü

107. Rahmi Güner

108. Cemalettin Gürbüz

109. Zeynep Damla Gürel

110. Uluç Gürkan

111. Ayşe Gürocak

112. Güneş Gürseler

113. Yalçın Gürtan

114. Hulusi Güvel

115. Hasan Güyüldar

116. Mehmet Haberal

117. Süleyman Hatinoğlu

118. Tufan Hirfanoğlu

119. Güler İleri

120. Ali Ilıksoy

121. Mustafa İlimen

122. M.Turhan İmamoğlu

123. Ceyhun İrgil

124. Mahmut Işık

125. Ruşen Işın

126. İbrahim O. Kaboğlu

127. Mehmet Kahraman

128. Sena Kaleli

129. Nail Kamacı

130. Ekrem Selçuk Kangal

131. İrfan Kaplan

132. Mehmet Hilal Kaplan

133. Emin Karaa

134. Selahattin Karaahmetoğlu

135. Erdal Karademir

136. Ender Karagül

137. Tuncay Karaytuğ

138. Atilla Kart

139. Mehmet Kartal

140. Yılmaz Kaya

141. Yakup Kepenek

142. Mehmet Kerimoğlu

143. Mehmet Siyam Kesimoğlu

144. Ahmet Güryüz Ketenci

145. Ali Keven Yozgat

146. İsmet Önder Kırlı

147. Emin Koç

148. Haluk Koç

149. Tevfik Koçak

150. Muhsin Koçyiğit

151. Devrim Kök

152. Ural Köklü

153. Ali İhsan Köktürk

154. Emre Köprülü

155. Esfender Korkmaz

156. Osman Taney Korutürk

157. Erol Köse

158. Şevket Köse

159. Tufan Köse

160. Erdal Koyuncu

161. Sedef Küçük

162. Mehmet Küçükaşık

163. Mustafa Kul

164. Sami Kumbasar

165. Bekir Kumbul

166. Kazım Kurt

167. Rüştü Kurt

168. Muzaffer Kurtulmuşoğlu

169. Faruk Loğoğlu

170. Hasan Macit

171. Bayram Meral

172. Cengiz Gökçel

173. Türkan Miçooğulları

174. Ziya Gökalp Mülayim

175. Güldal Mumcu

176. Mehmet Neşşar

177. Orhan Ocak

178. Selahattin Öcal

179. Kadir Gökmen Öğüt

180. Yalçın Oğuz

181. Ali Oksal

182. Şinası Öktem

183. Güldal Okuducu

184. Melda Onur

185. Onur Öymen

186. Sakine Öz

187. İsmail Özay

188. Ahmet Sırrı Özbek

189. Hüseyin Özcan

190. Osman Özcan

191. Suat Özcan

192. Malik Ecder Özdemir

193. Kazım Özev

194. Ramazan Kerim Özkan

195. Yüksel Özkan

196. Mustafa Öztin

197. Harun Öztürk

198. Cengiz Özyalçın

199. Mustafa Özyürek

200. Mustafa Özyurt

201. Bilgin Paçarız

202. Mehmet Parlakyiğit

203. Sedat Pekel

204. Doğan Şafak

205. Arif Sağ

206. Kemal Sağ

207. Fikri Sağlar

208. Ali Haydar Şahin

209. Nadir Saraç

210. Faruk Sarıaslan

211. Ali Sarıbaş

212. Sıdıka Sarıbekir

213. Şenal Sarıhan

214. Timurçin Savaş

215. Mustafa Sayar

216. Mehmet Nuri Saygun

217. Cevdet Selvi

218. Bedri Serter

219. Nur Serter

220. Şadan Şimşek

221. Yahya Şimşek

222. Kamil Okyay Sındır

223. Mehmet Sefa Sirmen

224. Behiç Sonbay

225. Murat Sönmez

226. Ertöz Vahit Suiçmez

227. Tayfun Süner

228. Abuzer Tanrıverdi

229. İbrahim Taşdemir

230. Turan Tayan

231. Ali Tekin

232. Hayati Tekin

233. Mustafa Timisi

234. Necati Tığlı

235. Erol Tınaztepe

236. İsmet Tokdemir

237. Mehmet Tomanbay

238. Ramis Topal

239. Celal Topkan

240. Binnaz Toprak

241. Muharrem Toprak

242. Altan Tuna

243. Erol Tuncer

244. Neccar Türkcan

245. Elif Doğan Türkmen

246. Rıza Türmen

247. Enis Tütüncü

248. Şahin Ulusoy

249. Baha Ünlü

250. Halil Ünlütepe

251. Engin Ünsal

252. Hüseyin Ünsal

253. Fahrettin Üstün

254. Kazım Üstüner

255. Necati Uzdil

256. Sedat Uzunbay

257. Ali Cumhur Yaka

258. Sabri Yavuz

259. Abdülaziz Yazar

260. M. Ziya Yergök

261. Erdoğan Yetenç

262. İdris Yıldız

263. Mahmut Yıldız

264. Sacid Yıldız

265. Mustafa Yılmaz (Malatya)

266. Rıza Yılmaz

267. Ahmet Yılmazkaya

268. Bayram Yılmazkaya

269. Vedat Yücesan

270. Alaattin Yüksel

271. Hilmi Yükselen

272. Bekir Yurdagül

273. Rafet Zeybek

274. Veli Zeren