274 eski milletvekili CHP'den istifa etti: 'Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki dönemlerde görev yapmış 274 milletvekili, partideki 'mutlak butlan' yönetimine tepki olarak CHP'den istifa ettiklerini, bundan böyle Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'yi destekleyeceklerini duyurdu.
CHP'nin 38'inci kurultayı için alınan 'mutlak butlan' kararına "Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır" ifadeleriyle tepki gösterilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız" denildi.
"YENİ OLUŞUMA DESTEK VERİYORUZ"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.
Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.
Halkımızın desteğiyle, CHP'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
CHP’DEN İSTİFA EDENLER
Yapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP'li milletvekillerinin isimleri şöyle:
1. Yekta Açıkgöz
2. Erol Ağagil
3. Yaşar Ağyüz
4. Dilek Akagün
5. Haydar Akar
6. Vezir Akdemir
7. Zekeriya Akıncı
8. Yakup Akkaya
9. Sabahat Akkiraz
10. Ayşe Nedret Akova
11. Yüksel Aksu
12. Ali Akyıldız
13. Bahattin Alagöz
14. Önay Alpago
15. Ahmet Altun
16. Faik Altun
17. Züheyir Amber
18. Kemal Anadol
19. Ali Arabacı
20. Oya Araslı
21. Necla Arat
22. Metin Arifağaoğlu
23. Çetin Arık Kayseri
24. Arsan Savaş Arpacıoğlu
25. Ali Arslan
26. Gani Aşık
27. İsmet Atalay
28. Hasan Aydın
29. Osman Aydın
30. Ergün Aydoğan
31. Feridun Ayvazoğlu
32. Erdoğan Bakkalbaşı
33. Mustafa Ali Balbay
34. Bülent Baratalı
35. Süheyl Batum
36. Hüseyin Bayındır
37. Coşkun Bayram
38. Kani Beko
39. İbrahim Yavuz Bildik
40. Hüsnü Bozkurt
41. Rıdvan Budak
42. Mehmet Büyükyılmaz
43. Barış Can
44. Volkan Canalioğlu
45. Rasim Çakır
46. Halil Çalık
47. Hüseyin Çamak
48. İsmet Çanakcı
49. Tolga Çandar
50. Ethem Cankurtaran
51. Fuat Çay
52. Vahit Çekmez
53. Süleyman Çelebi
54. Tarık Cengiz
55. İzzet Çetin
56. Dursun Çiçek
57. Ömer Çiftçi
58. Hüsnü Çöllü
59. Yüksel Çorbacıoğlu
60. Mehmet Alev Coşkun
61. Osman Coşkunoğlu
62. Halil Çulhaoğlu
63. Ayşe Eser Danişoğlu
64. Salih Dayıoğlu
65. Mehmet Dedeoğlu
66. İsmail Değerli
67. Kemal Değirmendereli
68. Nurettin Demir
69. İlhan Demiröz
70. Hilmi Develi
71. Turgut Dibek
72. Halit Dikmen
73. Celal Dinçer
74. Orhan Ziya Diren
75. A.Sedat Doğan
76. Celal Doğan
77. Muharrem Doğan
78. Orhan Düzgün
79. Mehmet Ali Edipoğlu
80. Akif Ekici
81. Kemal Ekinci
82. Oktay Ekşi
83. Şükrü Elekdağ
84. Atila Emek
85. Orhan Eraslan
86. Nevin Gaye Erbatur
87. Tuncay Ercenk
88. Fuat Erçetin
89. Ali Haydar Erdoğan
90. Hikmet Erenkaya
91. Sabri Ergül
92. Abdurrezzak Erten
93. Ali Ahmet Ertürk
94. Refik Eryılmaz
95. Haluk Eyidoğan
96. Mustafa Gazalcı
97. Okan Gaytancıoğlu
98. Hasan Gemici
99. Nejat Gencan
100. Süleyman Girgin
101. Coşkun Gökalp
102. Mehmet Gökdağ
103. Mehmet Göker Burdur
104. Ali Rıza Gülçiçek
105. Numan Gültekin
106. Mehmet Gümüşcü
107. Rahmi Güner
108. Cemalettin Gürbüz
109. Zeynep Damla Gürel
110. Uluç Gürkan
111. Ayşe Gürocak
112. Güneş Gürseler
113. Yalçın Gürtan
114. Hulusi Güvel
115. Hasan Güyüldar
116. Mehmet Haberal
117. Süleyman Hatinoğlu
118. Tufan Hirfanoğlu
119. Güler İleri
120. Ali Ilıksoy
121. Mustafa İlimen
122. M.Turhan İmamoğlu
123. Ceyhun İrgil
124. Mahmut Işık
125. Ruşen Işın
126. İbrahim O. Kaboğlu
127. Mehmet Kahraman
128. Sena Kaleli
129. Nail Kamacı
130. Ekrem Selçuk Kangal
131. İrfan Kaplan
132. Mehmet Hilal Kaplan
133. Emin Karaa
134. Selahattin Karaahmetoğlu
135. Erdal Karademir
136. Ender Karagül
137. Tuncay Karaytuğ
138. Atilla Kart
139. Mehmet Kartal
140. Yılmaz Kaya
141. Yakup Kepenek
142. Mehmet Kerimoğlu
143. Mehmet Siyam Kesimoğlu
144. Ahmet Güryüz Ketenci
145. Ali Keven Yozgat
146. İsmet Önder Kırlı
147. Emin Koç
148. Haluk Koç
149. Tevfik Koçak
150. Muhsin Koçyiğit
151. Devrim Kök
152. Ural Köklü
153. Ali İhsan Köktürk
154. Emre Köprülü
155. Esfender Korkmaz
156. Osman Taney Korutürk
157. Erol Köse
158. Şevket Köse
159. Tufan Köse
160. Erdal Koyuncu
161. Sedef Küçük
162. Mehmet Küçükaşık
163. Mustafa Kul
164. Sami Kumbasar
165. Bekir Kumbul
166. Kazım Kurt
167. Rüştü Kurt
168. Muzaffer Kurtulmuşoğlu
169. Faruk Loğoğlu
170. Hasan Macit
171. Bayram Meral
172. Cengiz Gökçel
173. Türkan Miçooğulları
174. Ziya Gökalp Mülayim
175. Güldal Mumcu
176. Mehmet Neşşar
177. Orhan Ocak
178. Selahattin Öcal
179. Kadir Gökmen Öğüt
180. Yalçın Oğuz
181. Ali Oksal
182. Şinası Öktem
183. Güldal Okuducu
184. Melda Onur
185. Onur Öymen
186. Sakine Öz
187. İsmail Özay
188. Ahmet Sırrı Özbek
189. Hüseyin Özcan
190. Osman Özcan
191. Suat Özcan
192. Malik Ecder Özdemir
193. Kazım Özev
194. Ramazan Kerim Özkan
195. Yüksel Özkan
196. Mustafa Öztin
197. Harun Öztürk
198. Cengiz Özyalçın
199. Mustafa Özyürek
200. Mustafa Özyurt
201. Bilgin Paçarız
202. Mehmet Parlakyiğit
203. Sedat Pekel
204. Doğan Şafak
205. Arif Sağ
206. Kemal Sağ
207. Fikri Sağlar
208. Ali Haydar Şahin
209. Nadir Saraç
210. Faruk Sarıaslan
211. Ali Sarıbaş
212. Sıdıka Sarıbekir
213. Şenal Sarıhan
214. Timurçin Savaş
215. Mustafa Sayar
216. Mehmet Nuri Saygun
217. Cevdet Selvi
218. Bedri Serter
219. Nur Serter
220. Şadan Şimşek
221. Yahya Şimşek
222. Kamil Okyay Sındır
223. Mehmet Sefa Sirmen
224. Behiç Sonbay
225. Murat Sönmez
226. Ertöz Vahit Suiçmez
227. Tayfun Süner
228. Abuzer Tanrıverdi
229. İbrahim Taşdemir
230. Turan Tayan
231. Ali Tekin
232. Hayati Tekin
233. Mustafa Timisi
234. Necati Tığlı
235. Erol Tınaztepe
236. İsmet Tokdemir
237. Mehmet Tomanbay
238. Ramis Topal
239. Celal Topkan
240. Binnaz Toprak
241. Muharrem Toprak
242. Altan Tuna
243. Erol Tuncer
244. Neccar Türkcan
245. Elif Doğan Türkmen
246. Rıza Türmen
247. Enis Tütüncü
248. Şahin Ulusoy
249. Baha Ünlü
250. Halil Ünlütepe
251. Engin Ünsal
252. Hüseyin Ünsal
253. Fahrettin Üstün
254. Kazım Üstüner
255. Necati Uzdil
256. Sedat Uzunbay
257. Ali Cumhur Yaka
258. Sabri Yavuz
259. Abdülaziz Yazar
260. M. Ziya Yergök
261. Erdoğan Yetenç
262. İdris Yıldız
263. Mahmut Yıldız
264. Sacid Yıldız
265. Mustafa Yılmaz (Malatya)
266. Rıza Yılmaz
267. Ahmet Yılmazkaya
268. Bayram Yılmazkaya
269. Vedat Yücesan
270. Alaattin Yüksel
271. Hilmi Yükselen
272. Bekir Yurdagül
273. Rafet Zeybek
274. Veli Zeren