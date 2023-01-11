28 Şubat tutuklusu Hakkı Kılınç'a tahliye

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:30

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:30

28 Şubat davasında sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamını yitiren Vural Avar'ın ardından Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde açık görüş sırasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Kararı, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu Twitter hesabından duyurdu. Terkoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu."

28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu. — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 11, 2023

Yargıtay’ın davayla ilgili cezaları onamasının ardından cezaevine giren ve 500 günü aşkın süredir tutuklu bulunan Hakkı Kılınç’ın, Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu biliniyordu.

OĞLU İSYAN ETMİŞTİ: DAHA NE OLMASI LAZIM?

Kılınç'ın eşi ve çocuğu ile görüş sırasında fenalaşarak baygınlık geçirmesinin ardından Cumhuriyet’e konuşan oğlu Koray Kılınç şunları söylemişti:

“Halen olayın etkisindeyiz. Babamın baygınlık durumu yeni değil. Bu konuda CİMER’e ben gerekli bilgiyi paylaşmıştım. İnsanların haksız, hukuksuz yere bu duruma düşürülmeleri kabul edilebilir değil. Kısıtlı imkanlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzgünüz, endişeliyiz. Durumun ciddiyetinin anlaşılması için daha ne olması gerek, bilmiyoruz.”