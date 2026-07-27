280 eski milletvekili CHP'den istifa etti: 'Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki dönemlerde görev yapmış 280 milletvekili, partideki 'mutlak butlan' yönetimine tepki olarak CHP'den istifa ettiklerini, bundan böyle Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'yi destekleyeceklerini duyurdu.

CHP'nin 38'inci kurultayı için alınan 'mutlak butlan' kararına "Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır" ifadeleriyle tepki gösterilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız" denildi.

"YENİ OLUŞUMA DESTEK VERİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.

Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.

Halkımızın desteğiyle, CHP'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

CHP’DEN İSTİFA EDENLER

Yapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP'li milletvekillerinin isimleri şöyle:

1. Yekta Açıkgöz

2. Erol Ağagil

3. Yaşar Ağyüz

4. Dilek Akagün

5. Haydar Akar

6. Vezir Akdemir

7. Zekeriya Akıncı

8. Yakup Akkaya

9. Sabahat Akkiraz

10. Ayşe Nedret Akova

11. Yüksel Aksu

12. Ali Akyıldız

13. Bahattin Alagöz

14. Önay Alpago

15. Ahmet Altun

16. Faik Altun

17. Züheyir Amber

18. Kemal Anadol

19. Ali Arabacı

20. Oya Araslı

21. Necla Arat

22. Metin Arifağaoğlu

23. Çetin Arık Kayseri

24. Arsan Savaş Arpacıoğlu

25. Ali Arslan

26. Gani Aşık

27. İsmet Atalay

28. Hasan Aydın

29. Osman Aydın

30. Ergün Aydoğan

31. Feridun Ayvazoğlu

32. Erdoğan Bakkalbaşı

33. Mustafa Ali Balbay

34. Bülent Baratalı

35. Süheyl Batum

36. Hüseyin Bayındır

37. Coşkun Bayram

38. Kani Beko

39. İbrahim Yavuz Bildik

40. Hüsnü Bozkurt

41. Rıdvan Budak

42. Mehmet Büyükyılmaz

43. Barış Can

44. Volkan Canalioğlu

45. Suat Çağlayan

46. Rasim Çakır

47. Halil Çalık

48. Hüseyin Çamak

49. İsmet Çanakcı

50. Tolga Çandar

51. Ethem Cankurtaran

52. Fuat Çay

53. Vahit Çekmez

54. Süleyman Çelebi

55. Tarık Cengiz

56. İzzet Çetin

57. Dursun Çiçek

58. Ömer Çiftçi

59. Hüsnü Çöllü

60. Yüksel Çorbacıoğlu

61. Mehmet Alev Coşkun

62. Osman Coşkunoğlu

63. Halil Çulhaoğlu

64. Ayşe Eser Danişoğlu

65. Salih Dayıoğlu

66. Mehmet Dedeoğlu

67. İsmail Değerli

68. Kemal Değirmendereli

69. Nurettin Demir

70. Haydar Demirtaş

71. İlhan Demiröz

72. Hilmi Develi

73. Turgut Dibek

74. Halit Dikmen

75. Celal Dinçer

76. Orhan Ziya Diren

77. A.Sedat Doğan

78. Celal Doğan

79. Muharrem Doğan

80. Orhan Düzgün

81. Mehmet Ali Edipoğlu

82. Akif Ekici

83. Kemal Ekinci

84. Oktay Ekşi

85. Şükrü Elekdağ

86. Atila Emek

87. Orhan Eraslan

88. Nevin Gaye Erbatur

89. Tuncay Ercenk

90. Fuat Erçetin

91. Ali Haydar Erdoğan

92. Hikmet Erenkaya

93. Sabri Ergül

94. Abdurrezzak Erten

95. Ali Ahmet Ertürk

96. Refik Eryılmaz

97. Haluk Eyidoğan

98. Mustafa Gazalcı

99. Okan Gaytancıoğlu

100. Hasan Gemici

101. Nejat Gencan

102. Süleyman Girgin

103. Coşkun Gökalp

104. Mehmet Gökdağ

105. Mehmet Göker Burdur

106. Ali Rıza Gülçiçek

107. Numan Gültekin

108. Mehmet Gümüşcü

109. Rahmi Güner

1110. Cemalettin Gürbüz

111. Zeynep Damla Gürel

112. Uluç Gürkan

113. Ayşe Gürocak

114. Güneş Gürseler

115. Yalçın Gürtan

116. Hulusi Güvel

117. Hasan Güyüldar

118. Mehmet Haberal

119. Süleyman Hatinoğlu

120. Turhan Hirfanoğlu

121. Güler İleri

122. Ali Ilıksoy

123. Mustafa İlimen

123. M.Turhan İmamoğlu

125. Ceyhun İrgil

126. Mahmut Işık

127. Ruşen Işın

128. İbrahim O. Kaboğlu

129. Mehmet Kahraman

130. Sena Kaleli

131. Nail Kamacı

132. Ekrem Selçuk Kangal

133. İrfan Kaplan

134. Mehmet Hilal Kaplan

135. Emin Karaa

136. Selahattin Karaahmetoğlu

137. Erdal Karademir

138. Ender Karagül

139. Tuncay Karaytuğ

140. Atilla Kart

141. Mehmet Kartal

142. Yılmaz Kaya

143. Yakup Kepenek

144. Mehmet Kerimoğlu

145. Mehmet Siyam Kesimoğlu

146. Ahmet Güryüz Ketenci

147. Ali Keven Yozgat

148. İsmet Önder Kırlı

149. Emin Koç

150. Haluk Koç

151. Tevfik Koçak

152. Muhsin Koçyiğit

153. Devrim Kök

154. Ural Köklü

155. Ali İhsan Köktürk

156. Emre Köprülü

157. Esfender Korkmaz

158. Osman Taney Korutürk

159. Erol Köse

160. Şevket Köse

161. Tufan Köse

162. Erdal Koyuncu

163. Sedef Küçük

164. Mehmet Küçükaşık

165. Mustafa Kul

166. Sami Kumbasar

167. Bekir Kumbul

168. Kazım Kurt

169. Rüştü Kurt

170. Muzaffer Kurtulmuşoğlu

171. Faruk Loğoğlu

172. Hasan Macit

173. Bayram Meral

174. Cengiz Gökçel

175. Türkan Miçooğulları

176. Ziya Gökalp Mülayim

177. Güldal Mumcu

178. Mehmet Neşşar

179. Orhan Ocak

180. Selahattin Öcal

181. Kadir Gökmen Öğüt

182. Yalçın Oğuz

183. Ali Oksal

184. Şinası Öktem

185. Güldal Okuducu

186. Melda Onur

187. Onur Öymen

188. Sakine Öz

189. İsmail Özay

190.Ahmet Sırrı Özbek

191. Hüseyin Özcan

192. Osman Özcan

193. Suat Özcan

194. Malik Ecder Özdemir

195. Kazım Özev

196. Edip Özgenç

197.Ramazan Kerim Özkan

198. Yüksel Özkan

199. Mustafa Öztin

200. Harun Öztürk

201. Cengiz Özyalçın

202. Mustafa Özyürek

203. Mustafa Özyurt

204. Bilgin Paçarız

205. Mehmet Parlakyiğit

206. Hüseyin Pazarcı

207. Sedat Pekel

208. Doğan Şafak

209. Arif Sağ

210. Kemal Sağ

211. Fikri Sağlar

212. Ali Haydar Şahin

213. Nadir Saraç

214. Faruk Sarıaslan

215. Ali Sarıbaş

216. Sıdıka Sarıbekir

217. Şenal Sarıhan

218. Timurçin Savaş

219. Mustafa Sayar

220. Mehmet Nuri Saygun

221. Cevdet Selvi

222. Bedri Serter

223. Nur Serter

224. Şadan Şimşek

225. Yahya Şimşek

226. Kamil Okyay Sındır

227. Mehmet Sefa Sirmen

228. Behiç Sonbay

229. Murat Sönmez

230. Ertöz Vahit Suiçmez

231. Tayfun Süner

232. Abuzer Tanrıverdi

233. İbrahim Taşdemir

234. Turan Tayan

235. Ali Tekin

236. Hayati Tekin

237. Mustafa Timisi

238. Necati Tığlı

239. Erol Tınaztepe

240. İsmet Tokdemir

241. Mehmet Tomanbay

242. Ramis Topal

243. Celal Topkan

244. Binnaz Toprak

245. Muharrem Toprak

246. Altan Tuna

247. Erol Tuncer

248. Neccar Türkcan

249. Elif Doğan Türkmen

250. Rıza Türmen

251. Enis Tütüncü

252. Şahin Ulusoy

253. Baha Ünlü

254. Halil Ünlütepe

255. Engin Ünsal

256. Hüseyin Ünsal

257. Fahrettin Üstün

258. Kazım Üstüner

259. Necati Uzdil

260. Sedat Uzunbay

261. Ali Cumhur Yaka

262. Sabri Yavuz

263. Abdülaziz Yazar

264. M. Ziya Yergök

265. Erdoğan Yetenç

266. İdris Yıldız

267. Mahmut Yıldız

268. Sacid Yıldız

269. Mustafa Yılmaz (Malatya)

270. Rıza Yılmaz

271. Ahmet Yılmazkaya

272. Bayram Yılmazkaya

273. Vedat Yücesan

274. Alaattin Yüksel

275. Hilmi Yükselen

276. Bekir Yurdagül

277. Rafet Zeybek

278. Veli Zeren

279. Selami Yiğit

280. Tansel Barış