280 eski milletvekili CHP'den istifa etti: 'Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki dönemlerde görev yapmış 280 milletvekili, partideki 'mutlak butlan' yönetimine tepki olarak CHP'den istifa ettiklerini, bundan böyle Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'yi destekleyeceklerini duyurdu.
CHP'nin 38'inci kurultayı için alınan 'mutlak butlan' kararına "Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır" ifadeleriyle tepki gösterilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız" denildi.
"YENİ OLUŞUMA DESTEK VERİYORUZ"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.
Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz.
Halkımızın desteğiyle, CHP'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."
CHP’DEN İSTİFA EDENLER
Yapılan ortak açıklamada istifa eden önceki dönem CHP'li milletvekillerinin isimleri şöyle:
1. Yekta Açıkgöz
2. Erol Ağagil
3. Yaşar Ağyüz
4. Dilek Akagün
5. Haydar Akar
6. Vezir Akdemir
7. Zekeriya Akıncı
8. Yakup Akkaya
9. Sabahat Akkiraz
10. Ayşe Nedret Akova
11. Yüksel Aksu
12. Ali Akyıldız
13. Bahattin Alagöz
14. Önay Alpago
15. Ahmet Altun
16. Faik Altun
17. Züheyir Amber
18. Kemal Anadol
19. Ali Arabacı
20. Oya Araslı
21. Necla Arat
22. Metin Arifağaoğlu
23. Çetin Arık Kayseri
24. Arsan Savaş Arpacıoğlu
25. Ali Arslan
26. Gani Aşık
27. İsmet Atalay
28. Hasan Aydın
29. Osman Aydın
30. Ergün Aydoğan
31. Feridun Ayvazoğlu
32. Erdoğan Bakkalbaşı
33. Mustafa Ali Balbay
34. Bülent Baratalı
35. Süheyl Batum
36. Hüseyin Bayındır
37. Coşkun Bayram
38. Kani Beko
39. İbrahim Yavuz Bildik
40. Hüsnü Bozkurt
41. Rıdvan Budak
42. Mehmet Büyükyılmaz
43. Barış Can
44. Volkan Canalioğlu
45. Suat Çağlayan
46. Rasim Çakır
47. Halil Çalık
48. Hüseyin Çamak
49. İsmet Çanakcı
50. Tolga Çandar
51. Ethem Cankurtaran
52. Fuat Çay
53. Vahit Çekmez
54. Süleyman Çelebi
55. Tarık Cengiz
56. İzzet Çetin
57. Dursun Çiçek
58. Ömer Çiftçi
59. Hüsnü Çöllü
60. Yüksel Çorbacıoğlu
61. Mehmet Alev Coşkun
62. Osman Coşkunoğlu
63. Halil Çulhaoğlu
64. Ayşe Eser Danişoğlu
65. Salih Dayıoğlu
66. Mehmet Dedeoğlu
67. İsmail Değerli
68. Kemal Değirmendereli
69. Nurettin Demir
70. Haydar Demirtaş
71. İlhan Demiröz
72. Hilmi Develi
73. Turgut Dibek
74. Halit Dikmen
75. Celal Dinçer
76. Orhan Ziya Diren
77. A.Sedat Doğan
78. Celal Doğan
79. Muharrem Doğan
80. Orhan Düzgün
81. Mehmet Ali Edipoğlu
82. Akif Ekici
83. Kemal Ekinci
84. Oktay Ekşi
85. Şükrü Elekdağ
86. Atila Emek
87. Orhan Eraslan
88. Nevin Gaye Erbatur
89. Tuncay Ercenk
90. Fuat Erçetin
91. Ali Haydar Erdoğan
92. Hikmet Erenkaya
93. Sabri Ergül
94. Abdurrezzak Erten
95. Ali Ahmet Ertürk
96. Refik Eryılmaz
97. Haluk Eyidoğan
98. Mustafa Gazalcı
99. Okan Gaytancıoğlu
100. Hasan Gemici
101. Nejat Gencan
102. Süleyman Girgin
103. Coşkun Gökalp
104. Mehmet Gökdağ
105. Mehmet Göker Burdur
106. Ali Rıza Gülçiçek
107. Numan Gültekin
108. Mehmet Gümüşcü
109. Rahmi Güner
1110. Cemalettin Gürbüz
111. Zeynep Damla Gürel
112. Uluç Gürkan
113. Ayşe Gürocak
114. Güneş Gürseler
115. Yalçın Gürtan
116. Hulusi Güvel
117. Hasan Güyüldar
118. Mehmet Haberal
119. Süleyman Hatinoğlu
120. Turhan Hirfanoğlu
121. Güler İleri
122. Ali Ilıksoy
123. Mustafa İlimen
123. M.Turhan İmamoğlu
125. Ceyhun İrgil
126. Mahmut Işık
127. Ruşen Işın
128. İbrahim O. Kaboğlu
129. Mehmet Kahraman
130. Sena Kaleli
131. Nail Kamacı
132. Ekrem Selçuk Kangal
133. İrfan Kaplan
134. Mehmet Hilal Kaplan
135. Emin Karaa
136. Selahattin Karaahmetoğlu
137. Erdal Karademir
138. Ender Karagül
139. Tuncay Karaytuğ
140. Atilla Kart
141. Mehmet Kartal
142. Yılmaz Kaya
143. Yakup Kepenek
144. Mehmet Kerimoğlu
145. Mehmet Siyam Kesimoğlu
146. Ahmet Güryüz Ketenci
147. Ali Keven Yozgat
148. İsmet Önder Kırlı
149. Emin Koç
150. Haluk Koç
151. Tevfik Koçak
152. Muhsin Koçyiğit
153. Devrim Kök
154. Ural Köklü
155. Ali İhsan Köktürk
156. Emre Köprülü
157. Esfender Korkmaz
158. Osman Taney Korutürk
159. Erol Köse
160. Şevket Köse
161. Tufan Köse
162. Erdal Koyuncu
163. Sedef Küçük
164. Mehmet Küçükaşık
165. Mustafa Kul
166. Sami Kumbasar
167. Bekir Kumbul
168. Kazım Kurt
169. Rüştü Kurt
170. Muzaffer Kurtulmuşoğlu
171. Faruk Loğoğlu
172. Hasan Macit
173. Bayram Meral
174. Cengiz Gökçel
175. Türkan Miçooğulları
176. Ziya Gökalp Mülayim
177. Güldal Mumcu
178. Mehmet Neşşar
179. Orhan Ocak
180. Selahattin Öcal
181. Kadir Gökmen Öğüt
182. Yalçın Oğuz
183. Ali Oksal
184. Şinası Öktem
185. Güldal Okuducu
186. Melda Onur
187. Onur Öymen
188. Sakine Öz
189. İsmail Özay
190.Ahmet Sırrı Özbek
191. Hüseyin Özcan
192. Osman Özcan
193. Suat Özcan
194. Malik Ecder Özdemir
195. Kazım Özev
196. Edip Özgenç
197.Ramazan Kerim Özkan
198. Yüksel Özkan
199. Mustafa Öztin
200. Harun Öztürk
201. Cengiz Özyalçın
202. Mustafa Özyürek
203. Mustafa Özyurt
204. Bilgin Paçarız
205. Mehmet Parlakyiğit
206. Hüseyin Pazarcı
207. Sedat Pekel
208. Doğan Şafak
209. Arif Sağ
210. Kemal Sağ
211. Fikri Sağlar
212. Ali Haydar Şahin
213. Nadir Saraç
214. Faruk Sarıaslan
215. Ali Sarıbaş
216. Sıdıka Sarıbekir
217. Şenal Sarıhan
218. Timurçin Savaş
219. Mustafa Sayar
220. Mehmet Nuri Saygun
221. Cevdet Selvi
222. Bedri Serter
223. Nur Serter
224. Şadan Şimşek
225. Yahya Şimşek
226. Kamil Okyay Sındır
227. Mehmet Sefa Sirmen
228. Behiç Sonbay
229. Murat Sönmez
230. Ertöz Vahit Suiçmez
231. Tayfun Süner
232. Abuzer Tanrıverdi
233. İbrahim Taşdemir
234. Turan Tayan
235. Ali Tekin
236. Hayati Tekin
237. Mustafa Timisi
238. Necati Tığlı
239. Erol Tınaztepe
240. İsmet Tokdemir
241. Mehmet Tomanbay
242. Ramis Topal
243. Celal Topkan
244. Binnaz Toprak
245. Muharrem Toprak
246. Altan Tuna
247. Erol Tuncer
248. Neccar Türkcan
249. Elif Doğan Türkmen
250. Rıza Türmen
251. Enis Tütüncü
252. Şahin Ulusoy
253. Baha Ünlü
254. Halil Ünlütepe
255. Engin Ünsal
256. Hüseyin Ünsal
257. Fahrettin Üstün
258. Kazım Üstüner
259. Necati Uzdil
260. Sedat Uzunbay
261. Ali Cumhur Yaka
262. Sabri Yavuz
263. Abdülaziz Yazar
264. M. Ziya Yergök
265. Erdoğan Yetenç
266. İdris Yıldız
267. Mahmut Yıldız
268. Sacid Yıldız
269. Mustafa Yılmaz (Malatya)
270. Rıza Yılmaz
271. Ahmet Yılmazkaya
272. Bayram Yılmazkaya
273. Vedat Yücesan
274. Alaattin Yüksel
275. Hilmi Yükselen
276. Bekir Yurdagül
277. Rafet Zeybek
278. Veli Zeren
279. Selami Yiğit
280. Tansel Barış