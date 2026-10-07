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3'üncü başkanı da tutuklanmıştı... Türkiye Barolar Birliği'nde başkanvekilliği seçiminin tarihi belli oldu

3'üncü başkanı da tutuklanmıştı... Türkiye Barolar Birliği'nde başkanvekilliği seçiminin tarihi belli oldu

7.10.2026 13:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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3'üncü başkanı da tutuklanmıştı... Türkiye Barolar Birliği'nde başkanvekilliği seçiminin tarihi belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği’nde başkanvekilliği için seçim yapılacak. Seçim, 15 Ekim Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilecek.
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanmasının ardından TBB'de gerçekleştirilecek başkanvekili seçimi 15 Ekim'de yapılacak.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dün sabah saatlerinde tutuklandı.

TARİH BELLİ OLDU

Seçer'in tutuklanmasının ardından TBB'de birlik başkanvekili seçimi 15 Ekim Perşembe günü yapılacak. Seçim Ankara'da bir otelde gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

TBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'ta tutuklanmıştı. Ardından 28 Mart'ta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Başkanvekili seçilmişti.

Karalar'ın da tutuklanması üzerine 16 Temmuz 2025'te başkanvekilliğine 446 oyla Vahap Seçer seçilmişti. Seçer, daha sonra 2 Mayıs 2026'da yapılan TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında, TBB Başkanı seçilmişti.

İlgili Konular: #Türkiye belediyeler birliği #tbb

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