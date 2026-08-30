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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor... Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor... Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

30.08.2026 11:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor... Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Anıtkabir'de düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte Butlan CHP'sinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Erdoğan törende Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı , deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.

Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi'mizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Ruhun şad olsun."

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Anıtkabir #yeni parti

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