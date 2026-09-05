4 emekli partisi ittifak kurdu: 'Emekli Hakları İttifakı' doğdu

İktidarın söz vermesine karşın emeklilere verdiği sözleri tutmaması; özellikle seyyanen zam yapılmaması, yüksek enflasyon karşısında emekli maaşlarının erimesi, intibak yasasının çıkarılmaması, emekli maaşlarının asgari ücretin altına düşürülmesi ve benzeri sorunlar nedeniyle emeklilerin yaşam sorunu sürüyor. Bu kapsamda halihazırdaki emekli partileri, emeklilerin sorunlarını çözmek için güç birliğine gitti.

‘EMEKLİ HAKLARI İTTİFAKI’ KURULDU

Bu kapsamda bugün Türkiye Emekliler Partisi, ⁠Türkiye Emekliler ve Çalışanlar Partisi, ⁠Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi ve ⁠Emekli Yurttaşlar Partisi önümüzdeki ilk seçimde emekli hakları için güç birliği yapmak amacıyla “Emekli Hakları İttifakını” kurdu. Ankara Çankaya’da bulunan Yerli ve Milli Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen imza töreni ve basın açıklamasında, Türkiye Emekliler Partisi Genel Başkanı Oktay Akın ile Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi Genel Başkanı Ergün Dursun bir araya geldi.

‘ORTAK LİSTE VE ADAYLARLA GÜÇLÜ BİR SİYASİ TEMSİL’

Basın açıklamasında yapılan ittifak ortaklarının hedefinin; emeklilerin, dul ve yetim yurttaşların maruz kaldığı ekonomik adaletsizlikleri ortadan kaldırmak olduğu ifade edildi. İttifak üyeleri ayrıca insanca yaşam ücreti, adil sağlık hizmeti ve sendikal haklar kazanmak amacıyla seçimlerde ortak liste ve adaylarla güçlü bir siyasi temsil sağlamayı hedeflediklerine de dikkat çekti.

ATATÜRK İLKELERİ KIRMIZI ÇİZGİ

İttifak ortakları, kurulacak ortak siyasi programdaki en temel kırmızı çizginin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları olduğunun ve tüm çalışmaların bu temel vizyon doğrultusunda yürütüleceğinin altını çizdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YASAL GÜVENCE

Ortaklar en düşük emekli maaşının, net asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde yasal güvenceye alınması amaçladıklarını aktardı. Emeklilere yönelik bir diğer hedef ise 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini giderecek kapsamlı bir “İntibak Yasası”nın çıkarılması oldu.

SAĞLIKTA KATILIM PAYLARI KALDIRILACAK

Ortaklar ayrıca emeklilerden alınan hastane, ilaç ve muayene katılım paylarının tamamen kaldırılması için de çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca; emeklilerin sendikal örgütlenme haklarının önündeki yasal engellerin kaldırılması da ortakların emekliler için yapacağı çalışmalar arasında.

SEÇİMDE İŞ BİRLİĞİ VE ADAY BELİRLEME

İttifak, yapılacak ilk genel ve yerel seçimlerde ortak strateji belirleyip birlikte hareket edeceklerini de açıkladı. Milletvekili ve belediye başkanlığı aday listeleri, 4 partinin oluşturacağı ortak komisyon tarafından liyakat ve partilerin bölgesel güçleri esas alınarak adil bir şekilde dağıtılacak. Ortaklar seçim güvenliği ve sandık koruma faaliyetleri 4 partinin teşkilatlarının ortak planlamasıyla yürüteceklerini dile getirdi.