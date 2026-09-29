4 gün önce tahliye edilmişti: Ekrem Baki, partisinden ve İBB ile Üsküdar meclis üyeliklerinden istifa etti

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesi tutuklanan CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Baki tahliye edilmişti.

Sosyal medya hesabından istifasını paylaşan Baki, şunları yazdı:

"Değerli İstanbullu hemşehrilerim, aziz vatandaşlar, Üsküdar'da kamuoyuna yansıyan gelişmelerin ardından, halkımıza ve vicdanıma karşı sorumluluğumun gereği olarak, makamların geçici olduğu inancıyla 25.09.2026 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden, Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliklerimden istifa ettim. Hayatım boyunca doğru bildiğimi söylemeye ve bu doğrultuda yaşamaya gayret ettim. Mevcut yerel ve ulusal yönetim kriziyle ilgili görüş ve önerilerimi de ilgili kişilerle açıkça paylaştım. Bu karar, söz konusu sürecin sonunda siyasi ilkelerimle uyum içinde verdiğim bir karardır. Bundan sonra da Üsküdar'a, İstanbul'a ve ülkemize katkı sunmak için imkanlarım ölçüsünde çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür eder, kararımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

Ekrem Baki yerine gelecek üye AKP'den çağrılacak. Kanuna göre bir meclis üyesi istifa ettiği takdirde yedek üye, istifa eden kişinin seçildiği partiden çağrılıyor.

Söz konusu düzenleme kanunda şu şekilde anlatılıyor:

"Belediye meclislerinde boşalan asıl üyelik için, bir siyasi parti listesinden meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, başka bir siyasi partiye geçen veya bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup oldukları partinin yedek üyesi çağırılmaktadır."