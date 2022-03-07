6 partiye 'Haçlı' benzetmesi yaptı: 'Kimseyi inandıramazsınız'

07 Mart 2022 Pazartesi, 09:13

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski avukatı, AKP'nin kurucu üyelerinden Latif Cem Baran, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatı imzalayan muhalefet partileri için tepki çeken ifadeler kullandı.





Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'de konuk olduğu programda konuşan Baran, partilerin mutabakat sağladığı sistem için ‘‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1950'den itibaren uygulanmaya başlayan anayasayla çeşitli yasalarla değişen bizim kendi ömrümüzde gördüğümüz cumhurbaşkanı tarafsız olur dediğimiz çürümüş oturmamış bir sistem" yorumunda bulundu. Baran, "Zaten halk getirdi. Siz nasıl değiştireceksiniz? 400 milletvekili bulmanız lazım milletvekili bulmadan kimi kandırıyorsunuz da 'sistemi değiştireceğiz' diyorsunuz. Karar almasını bilmeyen insanlardan oluşan bu grubu demokrasi kabul etmiyorum, bu yıkmak için oluşturulmuş bir grup" dedi.

Tarihten örnek veren Baran, sözkonusu 6 partiyi "Sultan Alparslan Anadolu’ya girdi Malazgirt’i kazandı hani fatihin babası II. Murat Varna savaşını 1444 Balkanları darmaduman etti. Osmanlıyı yerleşirdi Vatikan çağrı yaptı 'biz Osmanlı’yı yıkacağız Balkanlardan atacağız' diye. Haçlı ittifakı zihniyeti ve tarzıyla, başkalarının lafıyla böyle bir araya gelip de ülke değiştirmeye lider değiştirmeye falan kimseyi inandıramazsınız siz. Bu tarihe baktığımızda Haçlı zihniyetli birisinin çağrısıyla ile bir araya gelmiş arkadaşları vurguluyor" ifadeleriyle hedef aldı.