6’lı masanın gündeminde: Muhalefetin anayasa sınavı

18 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Muhalefet, iktidara referandum yolunu kapatacak formüller üzerinde duruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “teklifin genel kurulda 400 milletvekilinin desteğini alması durumunda da referanduma gidebileceği” tartışılıyor.

AKP’nin “türban” serbestisine ilişkin teklifinin haftaya Meclis’e sunulacağına yönelik önceki gün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan ve dün de AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan art arda açıklamalar geldi. Yazıcı, teklife ilişkin muhalefeti işaret ederek, “Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

AKP’nin gündemindeki teklif, bir başka açısıyla muhalefet kulislerini de hareketlendirdi. Hafta başında 8. kez toplanan 6’lı masanın gündemine gelen teklife ilişkin muhalefetin en büyük endişesinin “Erdoğan’ın referanduma ilişkin sözlerinin olduğu” belirtiliyor.

"400’Ü GEÇSE BİLE..."

Zirvede, anayasa teklifine “evet” ya da “hayır” denilmesi durumunda ortaya çıkabilecek her tablo ve iktidarın atabileceği tüm olası adımlar değerlendirildi. Erdoğan’ın “referandum” çıkışı ve parlamentodaki muhalefet milletvekillerine de “teklifi destekleme” çağrısına yönelik endişeler masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, liderler teklifi desteklemeleri ve değişikliğin uzlaşıyla Meclis’ten geçmesi durumunda bile Erdoğan’ın “halkoylaması” yolunu açabileceğini, “400’ü geçse bile referanduma gidebileceğine” yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İktidar kanadından yapılan, “tam mutabakatla geçerse halkoylaması yapılmaz” açıklamalarının “inandırıcılıktan uzak” olduğunu dile getiren liderler, “Temel hak ve hürriyetlerin referandum konusu yapılmasına karşı çıkarak AKP’ye referandumun yolunu kapatacakları” kaydediliyor.