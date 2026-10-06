CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim tarihinde AKP'ye transfer olacağı iddia ediliyor.

Söz konusu iddia gündemdeyken AKP, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda bir çöp dağının çiçek açtığı görülürken, 7 Ekim 2026 tarihi işaret ediliyor.

Öte yandan paylaşımda İzmir Marşı da kullanılıyor.

7 Ekim'e işaret ettiler AKP'den İzmir Marşı ile manidar 'çöp dağı' paylaşımı https://t.co/hTNwgvQBxN https://t.co/p8SLqheDds — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 6, 2026

"EŞİM 'SENİ BOŞARIM' DEDİ" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI

Tüm bunlarla beraber Tugay, AKP’ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin 29 Ocak 2026’da T24’e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AKP'li temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AKP'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz.”

"BU HALK BENİ CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK SEÇTİ" DEMİŞTİ

Tugay, Ağustos 2025 “AKP’ye geçeceği” yönündeki iddialara cevap vererek "Hiç kimseden böyle bir teklif gelmedi. Anlamadığım bir şekilde birileri dillendiriyor. Benim böyle bir insan olmadığımı İzmirlilerin bilmediğine eminim. İlkelere önem veriyorum. İlkeniz yoksa size taşıyacak kolonlar yoktur. Doğrudan cevap veriyorum, milyonda bir bile olasılık yok. Bana böyle bir teklif de olmadı. İlkesel olarak CHP adına belediye başkanı olmuş bir kişinin ben canım istedi belediye başkanlığına devam edeceğim ama partimi değiştiriyorum deme hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum. Etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim. Böyle bir şeyi asla yapmam. Olur da gerçekten CHP’yle ilişkilerimi koparmam gerekirse belediye başkanlığından da istifa ederim. Çünkü bu halk beni CHP’li belediye başkanı olarak seçti. Başka türlüsü kabul edilemez. Ülkemiz sıkıntılarını atlatana kadar çok açık söylüyorum ben buradayım. İster belediye başkanı olayım ister sıradan partili... Çerçioğlu’yla yakınlığım ya da samimiyetim yoktu. İhtimal olduğunu bilseydim ‘’yapmayın’’ derdim. Çünkü hayatınız boyunca bir lekeye dönüşecek bu. Ama kendisini tanımıyorum. Dolayısıyla bu kararı hangi şartlarda verdi hiçbir fikrim yok, üzüldüm sadece. Kendisi adına da, partimiz adına da Aydın adına da üzüldüm” diye konuşmuştu.