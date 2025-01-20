8 polisle adliyeye götürülmüştü... CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın savcılıktaki ifadesinde, "Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri veGenel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retweet suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum" dedi.

8 polisle adliyeye götürülmüştü... CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:16

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Cem Aydın, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı.

"AKIN GÜRLEK HAKKINDA MEDYAYA YANSIYAN İÇERİKLERDEN İBARET"

Cem Aydın savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel  Başkanı olarak görev yaparım. Cumhuriyet Halk Partisi adına yönetilen tüm kurumsal hesaplar tek elden yönetilir. Benim diğer kurumsal hesaplara olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları isimli hesaba da erişimim ya da hesap üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin bir inisiyatifim yoktur. Bahsetmiş olduğunuz video, Burhanettin Bulut'un başında olduğu medya ve propaganda birimi tarafından hazırlanan bir videodur.

Gençlik Kolları Genel Başkanı olmam münasebetiyle CHP Gençlik Kolları isimli sayfada paylaşılan içerikleri veGenel Başkanımız Özgür Özel tarafından yapılan paylaşımları kendi sayfamda retweet suretiyle paylaşırım. Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video içerik itibaryla Genel Başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."


Etiketler: #Cem Aydın #ifade #CHP

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