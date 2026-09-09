9 Eylül’de YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ten mesaj: 'Yeni bir başlangıç mümkün'

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’na çelenk sundu. Törene YENİ Parti İzmir İl yönetimi, belediye başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Törende açıklamada bulunan Güç, 9 Eylül’ün yalnızca İzmir’in kurtuluşu değil, Cumhuriyet’e uzanan yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

9 Eylül’ün, bir milletin kendi kaderini yeniden eline aldığı tarihsel bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Güç, 26 Ağustos’ta Kocatepe’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta askeri zafere ulaştığını, ancak bu zaferin siyasi anlamının Türk ordusunun İzmir’e ulaşmasıyla tamamlandığını belirtti.

“9 EYLÜL CUMHURİYET’İ KURMA İRADESİDİR”

İzmir’in kurtuluşuyla birlikte yalnızca bir kentin değil Anadolu’nun kaderinin değiştiğini söyleyen Güç, “9 Eylül, kendi geleceğine kendisi karar veren bir milletin kurtuluş iradesini yeni bir devlet ve yeni bir gelecek kurma iradesine dönüştürdüğü gündür” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir zaferinin ardından Millî Mücadele’nin yeni bir evresinin başladığını vurguladığını anımsatan Güç, “Birinci evre vatanı kurtarmaktı. İkinci evre ise Cumhuriyet’i kurmaktı. Bağımsız bir devlet kurmak, egemenliği saraydan alıp millete vermek, savaşlardan tükenmiş bir memleketten çağdaş bir ülke yaratmak, eğitimi, bilimi, üretimi ve hukuku esas alan yeni bir toplum inşa etmekti” diye konuştu.

Güç, “9 Eylül geçmişimizin büyük bir zaferi olduğu kadar Türkiye’nin geleceğini kendi elleriyle kurma cesaretidir” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET BİR YURTTAŞLIK SÖZLEŞMESİDİR”

Türkiye’nin bugün yeniden “Nasıl bir ülke istiyoruz?” sorusunu sorması gerektiğini söyleyen Güç, çalışanların yoksullaştığı, emeklilerin geçinemediği, çiftçilerin üretimden vazgeçtiği ve gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aradığı bir düzeni kabul etmediklerini belirtti.

Güç, “Biz Cumhuriyet’i böyle anlamıyoruz. Cumhuriyet bizim için bir yurttaşlık sözleşmesidir. Devletin karşısında ayrıcalıklı kulların değil, hukuk önünde eşit yurttaşların var olmasıdır. Cumhuriyet; doğduğu aile, yaşadığı şehir ve ekonomik durumu ne olursa olsun her çocuğun bu ülkenin geleceğinde eşit söz sahibi olabilmesidir” dedi.

YENİ Parti’nin kuruluş amacının da Cumhuriyet’in bu iddiasını yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyleyen Güç, “Kararların milletle birlikte alındığı, devletin yeniden adaletle buluştuğu, üretimin değer kazandığı, emeğin karşılığını aldığı ve gençlerin kendi ülkesinde gelecek kurabildiği bir Türkiye için yola çıktık” diye konuştu.

“İKTİDAR BİZİM İÇİN MAKAM DEĞİL, SORUMLULUKTUR”

Genel Başkan Özgür Özel’in çiftçiler, köylüler ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlara ilişkin açıklamalarına işaret eden Güç, YENİ Parti’nin siyaset anlayışının merkezinde yurttaşın yaşam koşullarının bulunduğunu söyledi.

Güç, “İktidar bizim için bir makam değildir. İktidar, milletin hayatını değiştirebilme sorumluluğudur. Bir çiftçinin ürününü sattığında borcunu ödeyebilmesi, bir emeklinin torununa harçlık verirken hesabını düşünmemesi, bir annenin çocuğunun eğitiminden endişe etmemesi, bir gencin ‘Bu ülkede benim için bir gelecek var’ diyebilmesidir” dedi.

Kamu kaynaklarının kullanımını da eleştiren Güç, “Köprü yapana geçiş garantisi, havaalanı yapana yolcu garantisi, hastane yapana hasta garantisi verilen bir ülkede; üreten çiftçiye de geçim ve alım güvencesi vermek zorundayız. Ekonominin amacı insanı büyütmektir” diye konuştu.

“SİYASETİ YENİDEN MİLLETİN İÇİNE TAŞIYACAĞIZ”

YENİ Parti’nin İzmir’de sahada olmaya devam edeceğini belirten Güç, siyasetin yalnızca parti binalarında yapılamayacağını söyledi.

Güç, “Bergama’nın köylerinde çiftçimizin yanında, Ödemiş’te üreticimizin tarlasında, Kemalpaşa’da sanayicimizin ve emekçimizin yanında, Kemeraltı’nda esnafımızın dükkânında, Aliağa’da işçimizin sofrasında, üniversitelerde gençlerimizin arasında olduk, olmaya devam edeceğiz. Biz siyasetin merkezine insanı, ülkemizin gerçek sahibi olarak da milletimizi koyuyoruz” dedi.

“İZMİR’İN KARAKTERİNDE DİRENMEK VE KURMAK VAR”

İzmir’in Türkiye tarihinde özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Güç, kentin tarihsel karakterini “direnmek ve kurmak” sözleriyle tarif etti.

Güç, “Haksızlığa direnmek ve ardından daha iyisini kurmak… Bugün bize düşen de budur. Yalnızca yanlışlara itiraz eden bir siyaset yetmez. Türkiye’ye neyi, nasıl kuracağımızı anlatmak zorundayız. Yalnızca ‘Bu düzen değişsin’ demeyeceğiz, yerine ne koyacağımızı göstereceğiz” diye konuştu.

Adalet, liyakat, üretim, bilim, eğitim, sosyal devlet ve demokrasinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Güç, “Bu ülkenin geleceğine hiç kimse tek başına karar veremez. Türkiye’nin geleceğine millet karar verir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YENİDEN AYAĞA KALKABİLİR”

YENİ Parti’nin kuruluşunu yalnızca yeni bir siyasi partinin ortaya çıkışı olarak görmediklerini belirten Güç, bunu Türkiye’nin önüne yeni bir gelecek fikri koyma sorumluluğu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Güç, “Tarih, kendisine çizilen kaderi kabul edenleri değil, gerektiğinde o kaderi değiştirme cesareti gösterenleri hatırlar. 104 yıl önce bu millet bunu yaptı. Şimdi bizim görevimiz Cumhuriyet’i demokrasiyle, adaletle, bilimle, üretimle ve refahla büyütmektir” dedi.

Türkiye’nin ikinci yüzyılında yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu kaydeden Güç, “Türkiye yeniden ayağa kalkabilir. Türkiye yeniden üretebilir. Türkiye yeniden adaletle buluşabilir. Gençlerimiz yeniden bu ülkede hayal kurabilir, milletimiz yeniden geleceğe güvenle bakabilir. YENİ Parti bunun için kurulmuştur ve bunun için vardır” diye konuştu.

Güç açıklamasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri anarak tamamladı. “Onların kurtardığı bu topraklarda bizim görevimiz yeni başarılar yaratmak, kurtuluşun bize bıraktığı emaneti güçlü bir Cumhuriyet’le geleceğe taşımaktır” diyen Güç, İzmir’in 9 Eylül Kurtuluş Günü’nü kutladı.