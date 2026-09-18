AB'den 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki: 'Endişeyle takip ediyoruz'

Avrupa Birliği (AB), LGBTİ+ derneklerinin kapatılıp, aktivistlerinin tutuklandığı “Ailem Güvende” operasyonlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada "AB, geçen yılki Türkiye Genişleme Raporu'nda ayrımcılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve LGBTI+ bireylerin her türlü ayrımcılıktan korunması amacıyla yasal çerçevenin ve bunun uygulanmasının iyileştirilmesinin açıkça tavsiye edildiğini hatırlatır. AB, Türkiye'ye bu tavsiyeleri uygulama çağrısını yineler" ifadelerini kullandı.

AB, Türkiye'de LGBTİ+ aktivistlerinin gözaltına alınarak tutuklandığı "Ailem Güvende" operasyonlarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

"AB; LGBTIQ+ bireylere, aktivistlere, insan hakları savunucularına ve örgütlerine, işletmelere, barışçıl protestoculara yönelik son gözaltıları, başlatılan yasal işlemleri ve sosyal medya hesapları ile web sitelerine getirilen erişim engellerini; sivil toplum kuruluşlarının finansmanına ilişkin iddialarla birlikte endişeyle takip etmektedir" denilen açıklamanın devamına şu ifadelere yer verildi:

"TÜRK MAKAMLARI GÖZDAĞINA SON VERİLMESİNİ SAĞLAMALIDIR"

"Gözaltına alınanların çoğunun serbest bırakıldığına dair haberleri not ediyoruz. Türk makamları; adil yargılanma garantilerinin gözetilmesini, keyfi olarak gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını, asılsız suçlamaların düşürülmesini ve sivil topluma, LGBTIQ+ bireylere, örgütlere ve insan hakları savunucularına yönelik gözdağına son verilmesini sağlamalıdır.

Damgalama ve ayrımcılık Birlik'in değerleriyle bağdaşmamaktadır. LGBTIQ+ bireylerin barışçıl toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü hakları da dahil olmak üzere tüm insan haklarına saygı duyulması, korunması ve yerine getirilmesi; aday ülke ve Avrupa Konseyi'nin köklü bir üyesi olarak Türkiye'nin savunması gereken temel değerlerdir."

AB'DEN TÜRKİYE'YE "TAVSİYELERİ UYGULAMA" ÇAĞRISI

"İnsan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele, sağlık ve destek hizmetleri alanında çalışanlar da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları; hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak özgürce, güvenli bir şekilde ve ayrımcılığa uğramadan faaliyet gösterebilmelidir.

Uluslararası ortakların sivil topluma verdiği destek köklü bir uygulamadır. Şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde çalışan uluslararası donörlerin hedef alınması; örgütlenme özgürlüğünü, çoğulculuğu ve sivil alanı tehdit edebilir.

AB, geçen yılki Türkiye Genişleme Raporu'nda ayrımcılıkla etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve LGBTI+ bireylerin her türlü ayrımcılıktan korunması amacıyla yasal çerçevenin ve bunun uygulanmasının iyileştirilmesinin açıkça tavsiye edildiğini hatırlatır.

AB, Türkiye'ye bu tavsiyeleri uygulama çağrısını yineler."