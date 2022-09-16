ABB Meclisi'nde trajikomik olay: AKP'liler rant varken 'evet', rant ortadan kalkınca 'hayır' dedi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır yapılmayan Şirindere Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapımı için harekete geçti. 460 konutluk proje Meclis komisyonunda kabul edildi ancak Belediye Meclisi’nde reddedildi. Ret oyu veren AKP Grup Başkanvekili Murat Köse’nin aynı yer için binden fazla konut içeren rantlı projelere 2009, 2011, 2018 yıllarında “evet” oyu verdiği ortaya çıktı.
Her gün adli vakaların yaşandığı Ankara Şirindere Vadisi’ni yatay mimariye uygun, halka açık bir rekreasyon alanına dönüştüren kentsel dönüşüm projesinde 'nasıl yani' sorusunu akla getiren gelişmeler yaşandı.
Şirindere Vadisi’nde yıllardır mağdur olan hak sahiplerine verilmek üzere yapılacak olan 460 konutluk proje, komisyonda kabul edilmesine rağmen AKP ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.
251 adedi gecekondu sahiplerine verilmek üzere yapılacak ve diğer konutların geliriyle de projenin maliyetinin karşılanması hedeflenen çalışma başlayamadı.
AKP'li KÖSE’NİN GEÇMİŞTE “EVET” OYU VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Bölgede metruk yapılar bulunmasına ve adli vakalar yaşanmasına rağmen ekolojik dengenin bozulacağını iddia ederek 460 konutluk projeyi engelleyen AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin aynı yer için 2009, 2011, 2018 yıllarında yapılan, binden fazla konut içeren rantlı projelere “evet” oyu verdiği ortaya çıktı.
Geçmişte büyük blokların yer aldığı projeye evet oyu veren Köse’nin bölgeyi gerçek bir yeşil alan haline getirecek yeni proje için hayır oyu vermesi, Mansur Yavaş’ın projelerini engelleme girişimi olarak değerlendirildi.
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