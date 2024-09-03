ABD askerinin başına çuval geçiren 10 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi
İzmir'de dün bir Amerikan askerinin başına çuval geçirildi. ABD askerinin başına çuval geçiren TGB üyelerinden 10'u sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
İzmir Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirildi.
15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İzmir Valiliği, limana demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 2 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."
10 KİŞİ TUTUKLANDI
ABD askerinin başına çuval geçiren TGB üyelerinden 10'u tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Karara itiraz edilecek.
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