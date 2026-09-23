ABD Başkanı Trump 'İran'a tam izolasyon' istedi, Resmi Gazete'de 'yaptırım' düzenlemesi yayımlandı

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'a yönelik ekonomik baskının artırılması çağrısında bulundu. Trump, ülkelerden İran'ın “tam ekonomik izolasyonu”nun uygulanmasına "yardımcı" olmalarını istemişti.

ABD Başkanı'nın İran'la ilgili çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi.

Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine aldığı kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik işlemlerde uygulanacak tedbirleri belirledi.

Tebliğin amacı, ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'' ile ''Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'' kapsamındaki listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlarla ilgili olarak, ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'' çerçevesinde alınması gereken tedbirleri belirlemek olarak açıklandı.

MASAK'IN DUYURUSUYLA 'TEDBİRLER' ALINACAK

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili listeleme kararları ile bu kararlara konu kişi, kuruluş ve organizasyonlara ilişkin bilgiler, MASAK'ın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.

Tebliğe göre yükümlüler, ilgili mevzuat uyarınca listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından yapılmak istenen işlemlerin ivedilikle MASAK'a bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.

Düzenleme, ''Suç Gelirlerinin Aklanmasının'' ve ''Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'' ile ''Suç Gelirlerinin Aklanması'' ve ''Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik'' hükümlerine dayandırıldı.

'DOLAR SİSTEMİ' TEHDİDİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’ın tüm hava yolu şirketlerinin 23 Eylül’den itibaren kapatılacağını söylemişti. Bessent yaptığı açıklamada, “Bunu nasıl yapacağız? Eğer iniş yaparlarsa onlara yakıt sağlayamazsınız. İniş hizmetleri sunamazsınız, bilet satamazsınız. Aksi takdirde dolar sisteminden çıkarılırsınız” demişti.