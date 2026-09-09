ABD Büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da ilk davetini verdi: 'Büyükbabama Türk derlerdi’

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve geldiği 2025 mayısından beri ilk davetini bugün Ankara’daki büyükelçilik rezidansında verdi. ABD Bağımsızlık Günü resepsiyonuna Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ile birlikte diplomatik misyonların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Avrupalı büyükelçilerin temsilinin sınırlı olduğu görüldü.

'BÜYÜKBABAMA TÜRK DERLERDİ'

Resepsiyon, Türkiye’nin ve ABD’nin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından Tom Barrack, konuşmasında, “Tam da Thomas Jefferson'ın Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzaladığı o dönemde -bundan 250 yıl önce- Sultan Abdülhamid, Katerina ile yapılan bir savaştan yeni dönüyordu; üç kıtaya yayılan 500 yıllık bir dünya hakimiyetine sahiptiniz” ifadelerini kullandı. Kendi geçmişini anımsatan Barrack, “Lübnan'da, Zahle adında bir yerden geliyorum. Büyükannem ve büyükbabam 1900 yılında Amerika'ya geldiklerinde, uyruk hanesinde ‘Türk’ yazan pasaportlar taşıyorlardı. Her yerde bize böyle hitap edilirdi. Büyükbabam ‘Türk’ lakabıyla anıldı ve bu, 50 yıl daha devam etti” dedi. Barrack, böyle bir arka plana sahip biri olarak, bu şekilde bir davet vermekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

ATATÜRK'Ü ANDI

Barrack, sözlerine, “Bugün dünyada bir kaos görüyoruz. Bizler gerçekten zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ancak Türkiye, uzun zamandır çok zorlu bir coğrafyada yer alıyor; buna rağmen durumu yönetmeyi, uyum sağlamayı ve ilerlemeyi başardı. Ailemin Amerika'ya tam anlamıyla uyum sağladığı o dönemi düşünürseniz; Mustafa Kemal Atatürk adında bir adamın, 600 yıl boyunca dünyada büyük bir güç olmuş bir kültür için yeni bir doku, yeni bir yapı ve yeni bir istikamet belirlemeye giriştiğini görürsünüz. Ve aslında, Türkiye Cumhuriyeti hiç de uzun olmayan bir süre önce yeniden doğdu” şeklinde devam etti.

Barrack, “Size söz veriyorum; kaosun içinden bir berraklık doğacak. Türkiye, Amerika ve komşularımızın oluşturduğu bu birliktelik, bizi yeni bir başlangıca taşıyacak o sihirli iksir olabilir. Bu vesileyle, patronum olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adına ve patronunuz olan Türkiye Cumhurbaşkanı'na duyduğum büyük saygıyla; Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bu harika birlikteliği ve geleceği onuruna kadeh kaldırmak istiyorum” dedi.

ŞİMŞEK'TEN BARRACK'A ÖVGÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuşmasına, ABD’nin başarısının arkasında güçlü kurumların olduğunu söyleyerek başladı. Okyanus ötesi ilişkilerin 1830 yılında imzalanan deniz ticareti anlaşmasına kadar dayandığını belirten Şimşek, “İlk Amerikalı diplomat, bir sonraki yıl İstanbul'a geldi. Önce ticaret, ardından diplomatik ilişkiler geldi. Bir maliye bakanı olarak, bu sıralama hoşuma gidiyor” sözlerini sarf etti.

Şimşek, Barrack’tan da övgüyle bahsederek, “Elbette herkes, Büyükelçi Barack'ın ilişkilerimize yeni ve tazelenmiş bir enerji ile yapıcı bir ruh kazandırdığını biliyor. Kendisi, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Temsilcisi sıfatıyla, Türkiye ve bölgemiz açısından önem taşıyan konular üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Ancak benim özellikle üzerinde durmak istediğim husus, Büyükelçi'nin, Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ve ticari bağları geliştirmek adına büyük bir fırsat teşkil eden seçkin iş dünyası kariyeridir. Bu etkileşime büyük önem veriyor; yakın işbirliğimizi sürdürmeyi, ortaklığımızı ve ittifakımızı daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN BOYKOT

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan ise sabah resepsiyona katılmayı reddettiğini bildirdi. Erozan, sosyal medya hesabından, “Mutad (alışılageldiği) üzere bana da bir davetiye gelmiş ve daveti daha 27 Temmuz tarihinde geri çevirmiştim. Günü geldiği için nedenini de şimdi paylaşma gereğini hissettim. ‘İstenmeyen Kişi’ (Persona non grata) olmayı birden çok kez hak etmiş birinin huzuruna gitmek ve elini sıkmak, vesile ne olursa olsun, benim için zül olurdu. Adamın elini sıkarak günahına ortak olanları da yapacakları sosyal medya paylaşımlarından takip edebilirsiniz” paylaşımında bulundu. Etkinlik tarihini de dikkat çekici bulan Erozan, “Bir hatırlatma yapayım, yanlış gün seçmiş. 104 yıl önce İzmir bugün (dün) kurtarıldı. Artık bu günü hiç unutmaz” dedi. YENİ Parti’den ise Namık Tan resepsiyona katılmazken, Prof. Dr. İlhan Uzgel katılım gösterdi.