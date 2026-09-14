ABD’den Rus kamu bankası VTB Bank’a yaptırım

ABD, Rus kamu bankasına yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’da faaliyet gösteren Rus kamu bankası VTB Bank’ın "İran yaptırımlarının delinmesine dahil olduğu" ve "yaptırım uygulanan İran bankalarıyla muhabir bankacılık ilişkileri kurduğu" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, VTB Bank’ın şu anda dünyadaki en kapsamlı yaptırım uygulanan finans kurumları arasında yer aldığını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, alınan tedbirlerin İran rejimine maddi imkan sağlayan, teknolojik veya finansal destek sunanları engellemeyi amaçladığını söyledi.

VTB Bank, ABD ve Batı yaptırımlarının uygulandığı Rusya’nın devlet kontrolündeki en büyük bankalarından biri olarak biliniyor.