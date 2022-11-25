Abdulkadir Selvi açıkladı: Bakanların, milletvekili adayı olması düşünülüyor

25 Kasım 2022 Cuma, 10:02

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin seçim çalışmaları hakkında kulis bilgilerini yazdı.

Selvi, "AK Parti’de milletvekili listelerinde değişiklikler bekleniyor. Ama bu yüzde 60-70 seviyesinde değil. Yüzde 40’ın biraz üzerinde olabilir deniliyor" dedi.

Aynı yazısında Selvi bakanların, milletvekili adayı olmasının düşünüldüğünü de aktardı.

Selvi, "Erdoğan’ın kabinede devam ettirmek istediği isimleri milletvekilliğinden istifa ettireceği söyleniyor. 2018 seçimlerinde Berat Albayrak, Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu milletvekili seçilip daha sonra istifa etmişlerdi" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet ortak aday çıkarsa da çoklu adayla girilse de Erdoğan açısından bir risk gözükmüyor" iddiasında bulunan Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bu arada AK Parti’de seçim çalışmaları hızlandırılıyor.

Seçim beyannamesi ile aday tanıtımı birlikte yapılacak.

Yeni yüzyıl Türkiye Yüzyılı perspektifine uygun bir seçim beyannamesi yayınlanacak.

AK Parti’de milletvekili listelerinde değişiklikler bekleniyor. Ama bu yüzde 60-70 seviyesinde değil. Yüzde 40’ın biraz üzerinde olabilir deniliyor.

Milletvekili listelerine girmeyenlerin yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesi gündemde.

Teşkilatlardan milletvekili adayı olacaklar ya da seçimde yeterince performans göstereceği düşünülmeyenler istifa ettirilecek. Teşkilatların önemli oranda korunması düşünülüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet ortak aday çıkarsa da çoklu adayla girilse de Erdoğan açısından bir risk gözükmüyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’la yarıştığı takdirde ilk turda ama farklı oranlarda seçimi kazanıyor.

Cumhur İttifakı’nın Parlamento’da da çoğunluğu sağlaması için çalışılıyor. AK Parti’nin 300’ün üzerinde milletvekili çıkarması için çaba gösteriliyor.

Bakanların, milletvekili adayı olması düşünülüyor. Bakanlar seçim bölgelerinde sürükleyici oluyor. Erdoğan’ın kabinede devam ettirmek istediği isimleri milletvekilliğinden istifa ettireceği söyleniyor. 2018 seçimlerinde Berat Albayrak, Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu milletvekili seçilip daha sonra istifa etmişlerdi.

Yerel seçimlerde bazı bakanların büyükşehirlerde belediye başkanı adayı yapılması gündemde."