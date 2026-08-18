Abdullah Gül'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Meclis'te 467 vekilin 'evet' oyuyla kabul edilen "çerçeve yasa", AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece düzenlemede uygulama aşamasına geçilmiş oldu.

KURUL 24 AĞUSTOS'TA TOPLANIYOR

Kararın yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

467 oy ile kabul edilen yasanın ardından kanunda tanımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında faaliyet gösterecek olan Kurul'un kurulduğuna işaret eden Yılmaz, "Kurul üyesi Bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır." dedi.

Süreç Kurulu'nun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağına işaret eden Yılmaz, "Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir." açıklamasında bulundu.

GÜL'DEN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır. Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim. Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."