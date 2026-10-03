Abdullah Gül, Kayseri Hulusi Akar Camii'nde amcasının cenazesine katıldı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcası Mustafa Gül, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sonucu hayatını kaybetti.

Abdullah Gül, cenazeye katılmak için memleketi Kayseri'ye geldi. Cenazeye Gül'ün yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile çok sayıda yakını katıldı.

Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Gül ve yakınları, Mustafa Gül’ün tabutunu omuzlayarak araca taşıdı.

Mustafa Gül’ün cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.