Cumhuriyet Gazetesi Logo
Abdullah Gül, Kayseri Hulusi Akar Camii'nde amcasının cenazesine katıldı

Abdullah Gül, Kayseri Hulusi Akar Camii'nde amcasının cenazesine katıldı

3.10.2026 17:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Abdullah Gül, Kayseri Hulusi Akar Camii'nde amcasının cenazesine katıldı

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de hayatını kaybeden amcası Mustafa Gül'ün (88) cenazesine katıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

 

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcası Mustafa Gül, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sonucu hayatını kaybetti.

Abdullah Gül, cenazeye katılmak için memleketi Kayseri'ye geldi. Cenazeye Gül'ün yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile çok sayıda yakını katıldı.

Image

Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Gül ve yakınları, Mustafa Gül’ün tabutunu omuzlayarak araca taşıdı.

Mustafa Gül’ün cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi. 

İlgili Konular: #Hulusi Akar #abdullah gül