Acun Ilıcalı: 'Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var, AK Parti'ye oy verdim'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:59

Güncelleme: 29.12.2023 - 16:00

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a "çıkarsız bir sempatisi olduğunu" ve oyunu AKP'ye verdiğini söyledi.

Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Cüneyt Özdemir, Ilıcalı'ya "Erdoğan mı zengin etti seni?" sorusunu yöneltti.

Ilıcalı, "Benim bugüne kadar gelmemde Cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır. Bunu herkes de görüyor. Ben Show TV'de program yaptım, sonra Star TV'de yaptım sonra kendim kanalımı açtım. Bir şekilde reyting alıp ekonomi yaratmakta doğal olmayan ne var? Ülkemiz ekonomik büyüklükte 20 ülkeden biri. Böyle büyük bir ülkede insanlara TV izlettirebilirseniz ve yapımcı olursanız, buradan da para kazanırsanız bunda Cumhurbaşkanımızın nerede alakası var, anlamış değilim" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA KARŞI SEMPATİM VAR"

Ilıcalı, Erdoğan'la ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Belki 15-20 yıldır söylüyorum. Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var. AK Parti ile bir alakam olmadı hiç. Oyumu AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum. Bu ülkede iki konuya karşı sitem etmek zorundayım; demokrasiyi isteyen ve çok haklı olan ciddi bir kesim var. Ama aynı kesim birisi Cumhurbaşkanımıza sempati duyuyorsa onu karalamaya yöneliyor. Bir insan hür bir şekilde fikir sahibi olamıyor mu, sen onu seversin, ben bunu severim. Bu ülkede niye hürriyet hissedilemiyor? Açık yüreklilikle bazı şeyler söylenemiyor.

Türkiye'nin 20 yıl öncesinin öncesini de biliyorum. Bu ülkede ekonomik krizleri yaşadım, zaten iflas ettim, 5 param kalmadı. Dolar birden bire 1'den 4'e 5'e çıktı. Ben televizyoncu olmak zorunda kaldım. Tabii ki daha iyi olması gereken şeyler var, ben her şeyi gözlemleyebiliyorum. Ama Cumhurbaşkanımızla ilgili duruşum bir dostluk üzerine ve ona karşı sempatim var.

Ülkemizin 20 yıl önceyle bugünü değerlendirirsek, birçok açıdan da ülkede gelişmeyi bizzat gördüm. Mesela bir havaalanı yapıldı biliyorsun, denmedik bir şey bırakılmadı. Bugün uçak yetişmiyor o havaalanına, eski havaalanı olsaydı nasıl yetişecekti?"

"BUGÜN ÜST GEÇİT, ALT GEÇİT, MARMARAY, KÖPRÜ, HEPSİ VAR"

"Bu havaalanın değişimi niye gündeme bu kadar negatif geliyor? Ben küçükken karşıya geçmek için saatlerce beklerdik, bugün üst geçit, alt geçit, Marmaray, köprü, hepsi var. Bunları görmeyip devamlı karalayalım mı? Ben öyle değilim, ama eleştiriye saygı duyuyorum.

Benim çalışanlarım arasında oylama yapsak belki AK Parti öne çıkmayacak. Kimseye görüşünü sormadım, benim için Hıristiyan, Müslüman ayrımı yok. Kendi arkadaş dost çevrem başka insanlar olabilir, onlar içinde de her görüş var. Ben mozaiği istiyorum ülkede, ama hoşgörüyle, birbirimizi severek. Ayrı düşünelim, isteyen Erdoğan'ı sevsin, istemeyen sevmesin, ama birbirimizi kırmayalım."