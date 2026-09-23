Adalar Belediyesi'nde gergin seçim: İkinci tur sonrası salon boşaltıldı

Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un "sağlık sorunları" gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekili seçimi için belediye meclisi toplandı.

9 oyun kullanıldığı başkanvekilliği seçiminin ilk tur sonuçları belli oldu. Seçimde AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan 4 oy aldı.

İKİNCİ TURDA EŞİTLİK

İkinci turda CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan ve AKP'nin adayı Kemal Türkyılmaz 4'er oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

İkinci turun ardından salonda yaşanan gerginlik sonrası Divan Başkanı, salona "güvenlik" gerekçesiyle polisi davet etti ve salonun boşaltılmasını istedi.

"ADALAR'IN İRADESİNE ÇÖKME GİRİŞİMİ"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, salondan ayrılırken "Burada Adalar halkının iradesine çökme girişimi düzenleniyor. Biz salonu terk ettik çünkü usulüne uygun olarak gerçekleşmedi. Biz bu tiyatronun kötü aklın bir parçası olmayacağız" açıklamasını yaptı.

"AKP'YE OY VERME ŞARTIYLA GÖREVE İADE EDİLDİ"

Oylama öncesi konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, meclis üyelerinin oylama öncesi tehdit altında olduğunu söyledi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Görevden uzaklaştırılan iki isimden birinin kısıtlılığı, AKP'ye oy verme karşılığında kaldırıldı ve göreve iadesi yapıldı. Meclis üyeleri tehdit altında. Adalar halkının iradesine çökülüyor. Siz 2 meclis üyesi çıkaracaksınız, 10 üyenin 5'i tutuklu, 3'ü tutuklanma baskısıyla tehdit altında."

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