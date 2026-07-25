Adalet Bakanı Gürlek: 'Genel af yok, sadece PKK mensupları için düzenleme var'

Adalet Bakanı Bakan Gürlek, dün (24 Temmuz) TRT Haber’de konuk olduğu yayında "genel af" sorusu üzerine verdiği yanıt dikkat çekti.

"Süreç" kapsamında hazırlanan yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Gürlek, 15 maddeden oluşan düzenleme taslağının gelecek hafta TBMM Adalet Komisyonu’nun gündemine gelmesinin, ardından Genel Kurul’da ele alınmasının beklendiğini belirtti.

"SÜREÇ GÜZEL BİR AŞAMADA"

Bakan Akın Gürlek şöyle söyledi:

"Terörsüz Türkiye süreci güzel bir aşamaya geldi bildiğim kadarıyla. Sayın Meclis Başkanımız Numan Bey de bir açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu’na gelecek daha sonra da Meclis’te Genel Kurula gelme aşamasına geldi.

Bildiğim kadarıyla bir 15 maddelik bir metin var. O süreci Meclis takip ediyor, biz dahil değiliz. Sadece biz teknik olarak, Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması aşamasında öneri sunabiliyoruz istedikleri şekilde. Ama bir an önce bu sürecin tamamlanması lazım."

"SADECE PKK MENSUPLARI İÇİN"

"Genel af" tartışmalarına ilişkin de konuşan Gürlek "Bu konu bu ayrı bir paket olarak geldi. Özellikle sadece işte PKK silahlı terör örgütüne ilişkin bir paket olarak geldi. Burada genel af düzenlemesi yok. Şahsa özel gibi bir düzenleme yok. Bunlar Meclis’in takdiri. Yani genel affa ilişkin şu an bir düzenleme, bir çalışma yok. Ama Meclis biliyorsunuz ne zaman kanun düzenlenirse gündeme gelebilir. Ama şu anki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var" dedi.