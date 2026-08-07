Adalet Bakanlığı 'projesi': Hâkim ve savcılar yapay zekâyla 'örgüt tahmini' yapacak!

Dava dosyalarını analiz ederek dosyanın hangi örgütle bağlantısının olduğunu tahmin ettiği öne sürülen yapay zekâ destekli “CBS Örgüt Tahmin Projesi”nin hâkim ve savcıların kullanımına sunulduğu açıklandı.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nün geliştirdiği “CBS Örgüt Tahmin Projesi” adı verilen yapay zekâ uygulamasının hâkim ve savcıların kullanımına açıldığı ortaya çıktı.

YAPAY ZEKA İLE "TAHMİN"

Genel Müdürlüğün 26 Haziran 2026 tarihli duyurusunda, geliştirilen yapay zeka sisteminin dava dosyalarındaki verileri analiz ederek dosyanın hangi örgütle bağlantılı olabileceğini “tahmin ettiği” belirtildi.

Bakanlık, uygulamanın “yanlış veya eksik örgüt kaydı yapılmasının önüne geçmesi” amacıyla geliştirildiğini savundu.

Duyuruda, “Yerli ve Milli Kaynaklarımızla geliştirilen yapay zekâ destekli ‘CBS Örgüt Tahmin Projesi’, dava dosyasını analiz ederek dosyadaki bilgilerden hangi örgütle bağlantı olabileceğini tahmin ederek yanlış veya eksik örgüt kaydı yapılmasının önüne geçiyor” ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zekâ modeli ‘CBS Örgüt Tahmin Projesi’ hâkim ve savcılarımıza hizmet sunuyor. Genel Müdürlüğümüz tarafından Yerli ve Milli Kaynaklarımızla geliştirilen yapay zekâ destekli ‘CBS Örgüt Tahmin Projesi’, dava dosyasını analiz ederek dosyadaki bilgilerden hangi örgütle bağlantı olabileceğini tahmin ederek yanlış veya eksik örgüt kaydı yapılmasının önüne geçiyor. Hâkim ve savcılarımıza yargılama faaliyeti esnasında yardımcı olan ‘CBS Örgüt Tahmini Projesi’; örgüt bilgilerini, sistemde kayıtlı terör örgütü bilgileriyle otomatik olarak eşleştirerek insan kaynaklı hataları ve eksik veri girişlerini engelliyor.

Adli istatistik verileri ve denetçi kuruluşların talep ettiği raporların doğruluğunu önemli ölçüde artıran ‘CBS Örgüt Tahmin Projesi’, yargı sistemimizin veri yönetim kalitesini de yükseltiyor. CBS Örgüt Tahmini Projesi’ ile yargılama süreleri kısalıyor. CBS Örgüt Tahmini Projesi ile tüm hâkim ve savcılarımız karar süreçlerinde kendilerine destek ve yardımcı olabilecek bir dijital asistana kavuşmuş oldu. CBS Örgüt Tahmin Projesi ile yargıda yapay zekâ kullanan öncü ülkeler arasına da girmeyi başardı. Genel Müdürlüğümüz, CBS Örgüt Tahmin Projesi gibi insan odaklı yapay zekâ hamleleri ve projeleri geliştirmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir."