Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den Cumhuriyet'e çarpıcı açıklamalar: Sahte seçmen ve adresler oluşturulacak

21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:16

Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz, "AKP'nin kazanamayacağı hiçbir seçime girmeyeceğini" ve yaklaşan seçimler için nasıl hazırlandıklarını Cumhuriyet'e anlattı.

AKP'nin, eski yol arkadaşları ve "küskünleri" ile masaya oturmaya çalıştığını anlatan Öz, "Çok ciddi eylem planları var. 'Çözülüyoruz' algısını yok etmeye çalışıyor." dedi.

"ÖLÜMÜ GÖSTERDİLER, VEREME RAZI EDECEKLER"

İktidarın Türkiye'de suni bir cennet kurmaya çalıştığını ve bu nedenle dış güçlerle para alışverişi yaptığını anlatan Öz, AKP'nin yeni ittifak kurmak istediği partilerin de olduğunu söyledi.

AKP'nin seçimi kaybetmesi durumunda üst düzey yetkililerin ve yandaş basın organlarının görevlilerinin yargılanacağını aktaran Öz, "Binlercesi yargılanacak. İşleri güçleri ikna etmek olacak. Ölümü gösterdiler, vereme razı edecekler" ifadelerini kullandı.

"SAHTE SEÇMENLER OLUŞTURULACAK"

HDP üzerinden Millet İttifakı'na operasyon yapılacağını ve derin yarıklar oluşacağını belirten Öz, altılı masanın HDP ile arasının açılacağını ve en başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu çatlağı oluşturabileceğini söyledi.

Sahte seçmenlerin ve adreslerin de oluşturulacağını aktaran Öz, "Mevcut iktidar dış güçlerle ilişki içinde." dedi.