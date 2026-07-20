Adalet sonbahara kaldı: Yargıtay 'mutlak butlan' kararını eylüle bıraktı

Yargıtay kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'i parti yönetiminden uzaklaştıran “Mutlak Butlan” dosyasını eylül ayında görüşülecek.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38'inci Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vermişti.

Karara itiraz olarak Özgür Özel yönetimi tarafından Yargıtay'a başvuru yapılmıştı. Dosya ise 56 gün sonra, adli tatilin başlamasına bir iş günü kala Yargıtay'a ulaştı.

Özel, “Gözümüz, kulağımız pazartesi günü Yargıtay’da olacak. Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara kadar bırakacak" demişti.

Ancak edinilen bilgiye göre Yargıtay kaynakları, dosyanın incelenmesinin sonbaharda yapılacağını belirtti.

ÖZEL: ÜST MAHKEME HAKKININ ENGELLENMESİ NASIL BİR SUÇTUR?

CHP’nin lideri Özgür Özel; BAM’ın kararının temyiz için Yargıtay’a gönderilmemesine ilişkin de “BAM, dosyayı 55 gündür elinde tutuyor. Normalde bir günlük iştir gitmesi, yollaması. Düğmeye basacak, dosyanın Yargıtay aşaması başlayacak. Bir gün olmaz; işte tebligat-mebligat, bir hafta. Onları 15 güne uzatıp, ikinci bir 15 gün yaratıp, NATO’ya kadar ‘Hastayım’ diye izin alıp, NATO’yu boş geçirip, şimdi yeniden rapor almışlar. Karar alıyorsun, dosyayı göndermiyorsun. Koca bir siyasi partinin hak aramasının önüne geçiyorsun” demişti.

Özel, söz konusu açıklamasında hakimin 3 gün izin aldığını belirterek; “Perşembe (bugün) geliyor ama iki gün kalmış oluyor. Yani yapmaya çalıştığını görün. Şöyle bir şey. Normal şartlarda hak aramanın, hele hele bir üst mahkemeye gitme hakkının fiilen engellenmesi nasıl bir suçtur ya? Bunu 55 gündür yaptığı gibi üç - beş gün daha yapıp araya bir 50 günlük daha adli tatil sokmaya çalışıyor. Ne yapacak? Bu sırada belki ben ne yapacağım? Partiden ayrılacağım, parti kuracağım. Böyle bir sonuç doğurmaya çalışıyor istinaf mahkemesi” ifadelerini kullanmıştı.

"İNSAN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR"

BAM kararının adli yıl tatilinin başlamasına çok kısa bir süre kala Yargıtay’a gönderilmesine ilişkin CHP’li Gül Çiftçi, Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirmede “Yargıtay’ın bu dosyayı bugün veya yarın ele alıp, karar vermesi olası değil” demişti.

TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise “56 gün sonra yeni mi aklına geldi mahkemenin? Neyi bekledi? Tedbire yapılan bir itiraz var. Öncelikli bir işlemdir bu. Yargıtay’ın tüm içtihatlarını ortadan kaldıran bir karar var ortada. Eğer pazartesi günü karar çıkmazsa 45 gün daha ötelenerek, toplamda 100 günü aşan bir süreye ötelenmiş oluyor inceleme. Makul sürede karar verme diye strateji raporlarına yazanlar nerede? Meclis’e 12 paket getirip de ‘Yargıyı hızlandırıyoruz’ diyenler nerede?” ifadelerini kullanmıştı.

Kararın UYAP üzerinden Yargıtay’a gönderildiğini belirten Bülbül; “Dosyanın fiziki olarak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne gitmesi gerekiyor? Bu dosyalar da usulen postayla iade taahütlü gönderiliyor. Bu ne zaman gönderilecek? UYAP’tan gönderilmesi yetmez. Bugün mü gönderilecek?” diye sordu. “İnsanın aklıyla alay ediyorlar” diyen Bülbül; “Yargı ile mutlak butlancılar birlikte hamle yapıyor. Nasıl bir hamle bu: 6 yıl hiçbir şey olmamış gibi, Türkiye’de 2023 Genel Seçimleri ile Özgür Özel’le CHP’nin 2024’te yüzde 38 oy alıp 1. parti olmamış gibi, CHP’nin üye sayısının 2 milyona yükselmemiş gibi bir durum yaratmaya çalışıyor. Tarihi siliyorlar resmen” ifadelerini kullanmıştı.

ADLİ TATİL BUGÜN BAŞLIYOR

Yargıda "toplu izin kullanımı" anlamına gelen adli tatil bugün başlıyor. Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu bulunan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak.

Diğer davalarda ise yeni adli yılın başlamasına kadar yargılamalara ara verilecek.