Adana ve Osmaniye'deki depremler Meclis gündeminde! YENİ Parti'den, Mustafa Çiftçi ve Murat Kurum'a peş peşe sorular...

YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, dün Adana ve Osmaniye'de üst üste meydana gelen üç depreme ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ayrı ayrı soru önergesi verdi.

Meydana gelen depremlerin ardından AFAD ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen saha taramalarının sonuçlarının açıklanmasını isteyen Suiçmez, "Bölgede olası bir şiddetli depremde 6 Şubat 2023’te yaşanan müdahale gecikmelerinin ve mağduriyetlerin tekrarlanmayacağı hangi somut veriye ve ölçülebilir hazırlık göstergesine dayanarak değerlendirilmektedir?" diye sordu.

Bölgedeki deprem riskine dikkati çeken Suiçmez, haberleşme, lojistik ve barınma alanlarının yanı sıra elektrik, yol ve köprü alternatiflerine ilişkin bilgi talep etti, ayrıca doğal gaz, su ve diğer afet stoklarına ilişkin hazırlıkların durumunun açıklanmasını istedi.

"BUGÜNE KADAR KAÇ İHBAR ALINMIŞ, KAÇ YAPIDA İNLEME YAPILMIŞTIR?"

YENİ Partili Suiçmez’in İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ayrı ayrı yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesindeki soruları şöyle:

"4 Ekim 2026 tarihli Adana Saimbeyli ve Osmaniye Sumbas ilçe depremlerinin ardından AFAD ve ilgili kurumlarca yürütülen saha taramalarının sonuçları nedir? Bugüne kadar kaç ihbar alınmış, kaç yapıda inceleme yapılmış, kaç yapıda hasar tespit edilmiştir? Can kaybı ve yaralanma olup olmadığına, hasar durumuna ilişkin güncel ilçe bazlı bilgi nedir?

Depremlerin meydana geldiği Doğu Anadolu Fay Zonu segmentlerinde gerilim birikimine ve daha büyük bir deprem ihtimaline ilişkin AFAD’ın ve Bakanlığınızın resmi, bilimsel değerlendirmesi nedir? Bu değerlendirme hangi bilimsel kurul veya kurumların görüşüne dayanmaktadır? Adana ve Osmaniye çevresinde fay hatlarındaki gerilim birikimini izlemeye yönelik Sismik, jeodezik (GNSS) ve jeofizik gözlem istasyonlarının sayısı ve yoğunluğu nedir? İzleme ağının güçlendirilmesine ilişkin planlanan yatırım ve takvim bulunmakta mıdır?"

"RAPOR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK MI?"

"Adana ve Osmaniye İl Afet Risk Azaltma Planları ile İl Afet Müdahale Planları en son hangi tarihte güncellenmiştir? 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra bu planlar revize edilmiş midir? Saimbeyli ve Sumbas dâhil olmak üzere ilçe düzeyinde hazırlanmış güncel afet müdahale planı bulunmakta mıdır?

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından arama kurtarma, barınma, haberleşme ve lojistik alanlarında tespit edilen eksikliklere ilişkin Bakanlığınızca hazırlanmış bir değerlendirme raporu bulunmakta mıdır? Bu eksikliklerin Adana ve Osmaniye bakımından giderilip giderilmediği hangi ölçütlerle izlenmektedir? Söz konusu rapor kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

2023-2026 yıllarında Adana ve Osmaniye’de kaç afet tatbikatı yapılmıştır? Tatbikatların senaryosu, katılımcı kurumlar ve tespit edilen eksiklikler nelerdir? Büyük ölçekli bir depreme yönelik, gerçek zamanlı ve kurumlar arası bir tatbikat yapılmış mıdır? Adana ve Osmaniye’de ilçe bazında acil toplanma alanı ve geçici barınma alanı sayısı ile kapasitesi nedir?"

"BÖLGEYE ÖZGÜ BİR SÜREKLİLİK PLANI HAZIRLANDI MI?"

"Bu alanların toplam nüfusa oranı yeterli midir? Bu alanlardan kaç tanesi fiilen kullanıma uygun durumdadır, kaç tanesi imara açılmış, yapılaşmaya konu olmuş veya başka amaçla kullanılmaktadır? AFAD’ın Adana ve Osmaniye’deki depolarında bulunan çadır, konteyner, yatak, battaniye, gıda, su ve diğer afet lojistik stoklarının güncel miktarı nedir? Bu stoklar kaç kişiye ve kaç gün yetecek düzeydedir? Stokların bölgede doğrudan bulunmaması hâlinde diğer illerden sevk süresi ne kadardır?

Adana ve Osmaniye’de görevli AFAD personeli, arama kurtarma ekibi, iş makinesi ve ağır kurtarma ekipmanı sayısı nedir? Şiddetli bir depremin ilk 24 saatinde bölgeye ulaşabilecek ek arama kurtarma kapasitesi ve bu kapasitenin harekete geçirilme süresi nasıl planlanmıştır? Şiddetli bir deprem hâlinde haberleşme, elektrik, doğal gaz, içme suyu, yol, köprü, havalimanı ve liman gibi kritik altyapıların kesintisiz işleyişini sağlamaya yönelik bölgeye özgü bir süreklilik planı hazırlanmış mıdır?"

"RİSKLİ YAPI TESPİTİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HANGİ AŞAMADA?"

Haberleşme operatörleri ve altyapı kuruluşlarıyla yapılan ortak çalışmaların kapsamı nedir? Bölgede deprem erken uyarı sistemi bulunmakta mıdır? Depremin hemen ardından yurttaşlara cep telefonu üzerinden uyarı ve yönlendirme mesajı gönderilmesine ilişkin bir sistem aktif olarak kullanılmakta mıdır? Halkın deprem öncesi, sırası ve sonrasında nasıl davranacağına ilişkin bilgilendirme ve eğitim çalışmaları hangi kapsamda yürütülmektedir? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında Adana ve Osmaniye’de riskli yapı tespiti ve kentsel dönüşüm hangi aşamadadır?

"DENETLEME MEKANİZMASI VAR MI?"

Bölgede depreme dayanıksız olduğu belirlenen kamu binası, okul ve hastane sayısı kaçtır; bunlara yönelik takvimlendirilmiş bir güçlendirme veya yenileme programı var mıdır? Adana ve Osmaniye AFAD il müdürlükleri ile ilgili belediyelerin afet birimlerinde norm kadroya göre atanmışlarmış sayısı ve boş kadro sayısı kaçtır? Bölgede eğitimli AFAD gönüllüsü ve mahalle afet gönüllüsü sayısı nedir? Belediyelerin afet müdahale planlarının Bakanlığınızca denetlenmesine ilişkin bir mekanizma bulunmakta mıdır?

Bakanlığınız, bölgede olası bir şiddetli depremde 6 Şubat 2023’te yaşanan müdahale gecikmelerinin ve mağduriyetlerin tekrarlanmayacağını hangi somut veriye ve ölçülebilir hazırlık göstergesine dayanarak değerlendirmektedir? Bölgenin afete hazırlık düzeyine ilişkin bağımsız bir denetim veya değerlendirme yapılmış mıdır; yapılmamış ise yapılması planlanmakta mıdır?"