ADD Başkanı Bozkurt'tan Sivas'ta açık mesaj: ‘Emperyalist yeni mandacılara geçit yok’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt; Sivas Kongresi’nin 107. yıldönümü kapsamında Sivaslılarla bir araya geldi.

Bozkurt, 3 Eylül’de Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” adlı konferansında yaptığı konuşmada "açılım" sürecinin üç hedefli bir oyun olduğunu belirterek; “ABD’nin kucağında Müslümanlık, milliyetçilik ve Kürtçülük yapmazsınız. Bu bir hain plandır. Bu ülkenin 86 milyon yurttaşı bu hain planın ne olduğunu görüp bozmak zorundadır, bozacaktır. Bu planı bozacağız" dedi.

Bozkurt "Sözümüzdür: Emperyalist yeni mandacılara geçit yok. Hiç hayal görmesinler. Ne vatanımızı böldürürüz, ne milletimizi parçalara ayırmalarına izin veririz. Çünkü biliyoruz ki, Türk milleti en zor zamanlarda mutlaka ama mutlaka doğru yolu bulmuştur” ifadelerini kullandı.