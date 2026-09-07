Cumhuriyet Gazetesi Logo
ADD Başkanı Bozkurt'tan Sivas'ta açık mesaj: ‘Emperyalist yeni mandacılara geçit yok’

ADD Başkanı Bozkurt'tan Sivas'ta açık mesaj: ‘Emperyalist yeni mandacılara geçit yok’

7.09.2026 12:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet /Ankara
Takip Et:
ADD Başkanı Bozkurt'tan Sivas'ta açık mesaj: ‘Emperyalist yeni mandacılara geçit yok’

Sivas Kongresi’nin 107. yıldönümü kapsamında Sivas'ta düzenlenen konferansta konuşan ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, iktidarın yürüttüğü 'süreç'le ilgili uyarılarda bulundu. Bozkurt, "Bu ülkenin 86 milyon yurttaşı bu hain planın ne olduğunu görüp bozmak zorundadır, bozacaktır. Bu planı bozacağız" dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt; Sivas Kongresi’nin 107. yıldönümü kapsamında Sivaslılarla bir araya geldi.

Bozkurt, 3 Eylül’de Sivas Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ndeki “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” adlı konferansında yaptığı konuşmada "açılım" sürecinin üç hedefli bir oyun olduğunu belirterek; “ABD’nin kucağında Müslümanlık, milliyetçilik ve Kürtçülük yapmazsınız. Bu bir hain plandır. Bu ülkenin 86 milyon yurttaşı bu hain planın ne olduğunu görüp bozmak zorundadır, bozacaktır. Bu planı bozacağız" dedi.

Bozkurt "Sözümüzdür: Emperyalist yeni mandacılara geçit yok. Hiç hayal görmesinler. Ne vatanımızı böldürürüz, ne milletimizi parçalara ayırmalarına izin veririz. Çünkü biliyoruz ki, Türk milleti en zor zamanlarda mutlaka ama mutlaka doğru yolu bulmuştur” ifadelerini kullandı. 

İlgili Konular: #sivas #Atatürkçü Düşünce Derneği #Hüsnü Bozkurt