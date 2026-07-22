ADD “Cumhuriyet” için yürüdü: 'Şanlı tarihimizin ideolojik tercihlere göre yeniden yazılmak istenmesine itiraz ediyoruz!'

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni eğitim müfredatında "Kurtuluş Savaşı" ifadesini "Milli Mücadele" olarak değiştireceklerini açıklamasına tepki gösterdi. "Cumhuriyetin eğitimine ve tarih bilincimize sahip çıkıyoruz! İzmir, Cumhuriyet için yürüyor!" çağrısıyla Alsancak’ta ÖSYM önünde toplanan yurttaşlara Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir ile Eğitim İş üyeleri destek verdi. “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları ve İzmir Marşı eşliğinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca yürüyen yurttaşlar Türkan Saylam Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

“ATATÜRK’ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan basın açıklamasını okuyan ADD Karşıyaka Şube Başkanı Ufuk Yıldırım, “Bugün burada; bir milletin hafızasına, çocuklarımızın yarınlarına, Cumhuriyet'imizin laik ve bilimsel temeline ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği çağdaş Türkiye idealine sahip çıkmak için, tek bir yürek olmak için toplandık. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; bir ülkenin sınırları yalnızca haritalarla, cephelerle korunmaz. Bir ülkenin asıl sınırları; okullarında, öğretmenlerinin kürsüsünde, ders kitaplarında ve evlatlarının zihinlerinde korunur. Bir milleti esaret altına almak isteyenler ilk hamlede ordusunu değil, hafızasını hedef alır. Önce tarihini tartışmaya açar. Sonra eğitimini dönüştürür.

Çocuklarının zihnini esir alır ve en sonunda bir milletin geleceğini elinden kaydırıp alır. İşte biz bugün, İzmir’den bütün Türkiye’ye, tam da buna itiraz ediyoruz!” dedi.

“CUMHURİYET, SADECE BİR YÖNETİM BİÇİMİ DEĞİLDİR”

Cumhuriyet’in kurucu felsefesinden ve eğitim anlayışından uzaklaşılmasına itiraz ettiklerini aktaran Yıldırım, “Biz, bilimsel düşüncenin yerine dogmaların, eleştirel aklın yerine ezberin konulmasına itiraz ediyoruz. Biz, Kurtuluş Savaşı’mızın ve şanlı tarihimizin ideolojik tercihlere göre yeniden yazılmak istenmesine itiraz ediyoruz. Biz, evlatlarımızın aydınlık geleceğinin siyasal deneylere feda edilmesine itiraz ediyoruz! Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet; özgür düşünebilen bireydir, sorgulayan gençliktir, kadın-erkek eşitliğidir, vicdan hürriyetidir. Cumhuriyet; akıldır, bilimdir ve geleceğin kendisidir! Hiç kimsenin, hiçbir makamın ve hiçbir anlayışın bu milletin ortak değerlerini gölgelemeye hakkı yoktur.

Bizler bu ülkenin kurucu iradesine güveniyoruz.

Biz, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün sarsılmaz öngörüsüne güveniyoruz. Biz, Tevhid-i Tedrisat’ın aydınlık mirasına ve başöğretmenimize güveniyoruz.

Biliyoruz ki; tarihi belgeler yalan söylemez ve bilim siyasi tercihlere göre şekillenmez” diye konuştu.

“SUSMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Türkiye’ye seslendiklerini belirten Ufuk Yıldırım, “Bu mücadele, dünde kalmış bir geçmişin mücadelesi değildir. Bu mücadele; sınıftaki çocuğumuzun, kürsüdeki öğretmenimizin yarınlara başı dik yürüme mücadelesidir.

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Susmayacağız! Cumhuriyet’in eğitim anlayışına sonuna kadar sahip çıkacağız. Vazgeçmeyeceğiz! Laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Unutturmayacağız! Tarihimizi, devrimlerimizi ve ortak hafızamızı lekeletmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda, aklın ve bilimin ışığıyla yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz şuna yürekten inanıyoruz:

Cumhuriyet’in en büyük eseri, özgür düşünen kuşaklardır. Ve o kuşaklar var indikçe; Cumhuriyet yaşayacak, Laiklik yaşayacak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek payidar kalacaktır! Yaşasın Laik ve Bilimsel Eğitim! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydınlık Devrimleri!” diyerek sözlerini noktaladı.