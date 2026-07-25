ADD, ÇYDD ve Eğitim-İş’ten çağrı: 24 Temmuz, Lozan Bağımsızlık Bayramı ilan edilsin

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Eğitim-İş Eskişehir şubeleri, Lozan Barış Antlaşması’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Hicri Sezen Meydanı’nda tören düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün heykeline çelenk sunuldu.

Ortak basın açıklamasını okuyan ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avcı, 24 Temmuz’un “Lozan Bağımsızlık Bayramı” ilan edilerek yasal güvence altına alınmasını istedi.

“İŞGAL ORDULARININ DİPLOMASİ MASASINDA DİZE GETİRİLDİĞİ GÜN”

Avcı, açıklamasında şunları söyledi:

“24 Temmuz 1923. Bu tarih, yalnızca bir antlaşmanın imzalandığı gün değildir. Bu tarih; Türk milletinin diz çökmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği, Sevr’i tarihin çöplüğüne gömdüğü, bağımsızlığını ve egemenliğini uluslararası hukuk önünde tescil ettirdiği gündür. Lozan, emperyalizmin Anadolu üzerindeki hesaplarını bozan büyük Türk zaferidir. Lozan, işgal ordularının silahla yenildiği kadar, diplomasi masasında da dize getirildiği tarihî dönüm noktasıdır.”

“CEPHEDE KAZANILAN ZAFER DİPLOMASİ MASASINDA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ”

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün rolüne dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

“Bu büyük destanın başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardır. Lozan masasındaki sarsılmaz iradenin adı ise İsmet İnönü’dür. İsmet Paşa, dünyanın en güçlü devletlerinin temsilcileri karşısında tek bir gerçeği savunmuştur. Aylar süren zorlu görüşmeler boyunca hiçbir tehdide, hiçbir baskıya, hiçbir dayatmaya boyun eğmemiş; Kurtuluş Savaşı’nın cephede kazanılan zaferini diplomasi masasında ölümsüzleştirmiştir.

Bugün; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Lozan kahramanı İsmet İnönü’yü, Lozan Türk Heyeti’nin tüm üyelerini, Millî Mücadele’nin isimsiz kahramanlarını, Kurtuluş Savaşımızın aziz şehitlerini ve gazilerini sonsuz saygı, minnet ve inançla anıyoruz.”

“LOZAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ BELGESİDİR”

Avcı, Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye Cumhuriyeti açısından önemine ilişkin şunları kaydetti:

“Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesidir. Lozan, ulusal egemenliğimizin hukuki güvencesidir. Lozan, tam bağımsızlığımızın dünyaya kabul ettirilmiş adıdır. Lozan, Türk milletinin namusudur.

İşte tam da bu nedenle, Cumhuriyet’in temel kazanımlarını tartışmaya açan çevrelerin hedefinde yıllardır Lozan vardır. Lozan’ı küçümseyenler ya da değersiz göstermeye çalışanlar, eleştirilerini farklı gerekçelerle dile getirebilir ancak bu tartışmaların Cumhuriyet’in kuruluş süreciyle ilgili daha geniş değerlendirmelerin parçası olduğu açıktır.”

“LOZAN VARSA ULUSAL EGEMENLİK VARDIR”

Lozan’a sahip çıkmanın Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmak anlamına geldiğini belirten Avcı, şöyle konuştu:

“Biz biliyoruz ki Lozan varsa Cumhuriyet vardır. Lozan varsa ulusal egemenlik vardır. Lozan varsa tam bağımsız Türkiye vardır. Lozan’a sahip çıkmak, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değildir. Lozan’a sahip çıkmak; vatanın bölünmez bütünlüğüne, üniter devlet yapısına, sosyal hukuk devleti yapısına, Türk milletinin namus ve şerefine, laikliğe, ulusal egemenliğe ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaktır.”

“24 TEMMUZ, LOZAN BAĞIMSIZLIK BAYRAMI İLAN EDİLSİN”

Avcı, 24 Temmuz’un resmî bayram ilan edilmesi çağrısını şöyle dile getirdi:

“Bu nedenle çağrımız açık ve nettir: 24 Temmuz, Türk milletinin bağımsızlığının uluslararası hukukta tescil edildiği gündür. Bu tarih artık yalnızca anma günü olarak değil, ‘24 Temmuz Lozan Bağımsızlık Bayramı’ olarak yasal güvence altına alınmalı ve her yıl bütün yurtta resmî törenlerle kutlanmalıdır.

Çünkü milletler, yalnızca savaş meydanlarında kazandıkları zaferlerle değil, o zaferleri hukuk önünde kabul ettirdikleri günlerle de tarih yazarlar. 24 Temmuz işte böyle bir gündür.”