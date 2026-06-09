ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: '13 yıl yüzde 25’e mahkum ettiği CHP’yi...'

CHP tabanında 'mutlak butlan' kararına tepkiler sürüyor.

Mahkemenin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada İhraç sinyali vererek, "Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım" ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde partililere 'FETÖ ajanlığı' imasında bulunan Kılıçdaroğlu, bu seferde "Partiyi kirlilikten arındıracağım" ifadeleriyle tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren isimlerden biri de Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt oldu.

"“CHP’Yİ 1. PARTİ YAPAN SEÇİLMİŞ EVLATLARINA…”

Bozkurt, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a cevap verdiği paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

“13 yıl yüzde 25’e mahkum ettiği CHP’yi, kendisinden kurtulduktan sadece 4 ay sonra yüzde 38’e çıkarıp 1. parti yapan partinin seçilmiş evlatlarına ‘Bunlar haramın sığınağı olmuş’ deyip tutturamayınca, ‘arınılacak kir’ deyip yediremeyince, ‘Haram para ile alınmış araç’ deyip yalan çıkınca, ‘FETÖ’cü’ deyip kimseye kabul ettiremeyince, şimdi de ‘Topyekun halk ayaklanması çağrısı yapıyorlar’ diyerek aklınca ihbar etmek… Hem de kime? Yıllarca ‘Saray Yargısı’ dediklerine.”

“KAYYUMLUK KESMEDİ Mİ?”

Bozkurt, açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sertleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne acı! ‘Kayyum’luk kesmedi, bir de ‘Sayın muhbir vatandaş’lık mı deneniyor? Yazıklar olsun!”