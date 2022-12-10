ADD Kadıköy Şubesi yönetim kurulu belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi 14’üncü Olağan Genel Kurulu 4 Aralık’ta İstanbul Moda’da düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
ADD Kadıköy Şubesi yönetim kurulu belli oldu
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Kurul, ilk yönetim kurulu en yaşlı üye sıfatıyla Süleyman Filiz başkanlığında yapıldı. Genel kurula ADD Kurucu Üyesi Armağan Cengiz Büker, ADD Şişli Şube Başkanı Aysun Esina, ADD Ümraniye Şube Başkan Yardımcısı Bahriye Karakaya da katıldı.

Yönetim kuruluna ilk dokuz kişi asil, geri kalan dokuz kişi yedek üye olarak seçildi. Mehmet Akar Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Tayfun Aydın ise Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Mehmet Akar, Süleyman Filiz, Tayfun Aydın, Levent Erdemin, Volkan Şimşek, Gaye Okumuş, Barış Kaya, Zuhal Sümer, Senem Topçu asil yönetim kurulu olarak seçildi. Tuğba Oğuzhan, Özgün Demiral, Sema Bal asil denetleme kuruluna seçildi. İrem Fidan, Ahmet Evkuran, Dursun Tekçe Disiplin Kuruluna, Zekiye Filiz Güzeyer, Belgin Esatoğlu, Emir Kaya, Güldane Görener, Ayşe Uygur da genel kurul delegeliğine seçildi. 

 


Atatürkçü Düşünce Derneği ADD kadıköy

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