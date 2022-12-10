ADD’den Atatürk sergisi
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Etimesgut Şubesi’nce, 10 Aralık Cumartesi günü “Atatürk ve Etimesgut” konulu bir konferans düzenlenecek.
Konferansın onur konuğu emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı ve ADD Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden olacak.
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Çini Şimşek ise konferansta konuşmacı olarak yer alacak.
Etimesgut’ta Korkut Ata Kültür Merkezi’nde düzenlenecek söyleşi, bugün saat 14.00’te başlayacak.
Konferansın ardından Atatürk Resimleri Sergisi de açılacak
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