Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adıyaman’da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman’da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı

28.09.2026 12:13:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Adıyaman’da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Image

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. isimli şahısların adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #IŞİD #adıyaman