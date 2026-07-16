Adnan Beker'den Kılıçdaroğlu'na 5 liralık tazminat davası

Ankara Milletvekili Adnan Beker, "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin başına "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir televizyon programında kendisine "kirli adam" demesi ve "Açsın bana davayı, bütün kirliliklerini delilleriyle ortaya koyacağım" diyerek yaptığı çağrı üzerine tekrar yargı yoluna gitti.

Beker, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde de 5 liralık manevi tazminat davası açtı.

GEÇMİŞTEKİ İDDİALAR DA YARGIYA TAŞINMIŞTI

İki isim arasında Mayıs 2026'dan bu yana devam eden gerilimde Adnan Beker daha önce de hukuki yollara başvurmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Mayıs 2026'daki basın açıklamasında Beker'i hedef alarak kullandığı "militanlarının orada ne işi var?" ifadeleri ve ardından 19 Haziran 2026'da Sözcü TV canlı yayınında sarf ettiği, "Adnan Beker taşkınlık yaptı demedim... Otobüsüyle geliyor. Bir sürü inşaat işçisini getiriyor. Öyle diyorlar, ben bilmiyorum" şeklindeki açıklamaları üzerine Beker daha önce de suç duyurusunda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun TV 100 yayınındaki iddialarının ardından Beker, Kılıçdaroğlu hakkında yeniden yargı yoluna gitmiş oldu.

"İDDİA ETTİĞİNİZ DELİLLERİ SAVCILIĞA SUNUN" TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu’na "hakaret" ve "iftira" suçlamaları yöneltildi ve Kılıçdaroğlu’nun televizyon programında sarf ettiği "Mahkemeye bütün kirliliklerini delilleriyle ortaya koyacağım" sözlerine atıf yapılarak iddia edilen delillerin savcılığa teslim edilmesi talep edildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelinin, müvekkil hakkında hangi somut konuda, ne tür bir delile sahip olduğunu dahi açıklayamamış olması, bu iddiaların bütünüyle asılsız ve düpedüz birer iftiradan ibaret olduğunu zaten tek başına ortaya koymaktadır. Buna karşın, şüphelinin kamuoyuna deklare ettiği bu "delillerin", müvekkile yönelik asılsız isnatların (iftira suçunun) tespiti ve soruşturmanın selameti açısından ivedilikle şüpheliden sorulması ve celp edilmesi gerekmektedir.”

5 LİRA TAZMİNAT VE GAZETE İLANI TALEBİ

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan tazminat davası dilekçesinde 5 lira değerinde manevi tazminat talep edildi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun geçmiş açıklamaları anımsatılarak, kişilik haklarına yönelik sistematik bir saldırı yapıldığının tespiti ile verilecek mahkeme kararının tirajı en yüksek 3 ulusal gazetede yayımlanması istendi.

ÇELİK’İN “DAVA AÇABİLECEK MİSİN?” PAYLAŞIMININ ARDINDAN DİLEKÇELER PAYLAŞILDI

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Adnan Beker, yalan söylemeyi bırak. Ne zaman ve ne şekilde yargıya başvurdun açıklar mısın? … Dava açabilecek misin? Dava açma cesaretini gösterdiğinde iddiaların tamamını ispatlayacağımıza emin ol. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

Çelik’in paylaşımının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Beker’in avukatınca daha önce savcılığa sunulduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesini paylaşarak hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.