'Affını' istemişti... Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hakkında yeni gelişme: SPK suç duyurusuna hazırlanıyor!

Özata Denizcilik (OZATD) hisselerindeki işlemleriyle ilgili iddiaların ardından AKP'deki görevlerinden ayrılan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Kaya çiftinin yüksek hacimli hisse işlemlerine ilişkin incelemesini genişlettiği ve iki isim hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

OZATD İŞLEMLERİ GÜNDEMDE

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de yaptığı açıklamada Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atmıştı.

Emre, Kaya'nın nisan ayında yaklaşık 63,4 milyon TL tutarında OZATD hissesi aldığını ve eylül ayında bu hisselerden yaklaşık 1,34 milyar TL çektiğini öne sürdü.

İlyas Kaya için de yaklaşık 99,7 milyon TL'lik yatırım karşılığında 826 milyon TL çekildiği iddiasını dile getirdi. Söz konusu rakamlar Kaya çiftinin işlemlerine ilişkin Emre'nin iddiaları olarak kamuoyuna yansıdı.

SPK'DEN 11 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu, 25 Eylül tarihli kararında Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini tamamladı.

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre; Kurul, 11 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Kararda ayrıca Tera Yatırım ve Tera Portföy'e ilişkin de yaptırımlar yer aldı.

Ancak SPK'nin 25 Eylül'de yayımladığı suç duyurusu listesinde Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın isimleri bulunmadı.

Kaya çiftine ilişkin yeni suç duyurusu sürecinin ise kurumun incelemeleri kapsamında gündeme geldiği aktarılıyor.

KAYA ÇİFTİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR TALEBİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın mal varlıklarına yönelik tedbir talebinde bulunduğu bildirildi.

Savcılığın talebinde satış ve devir işlemlerinin sınırlandırılması, para transferlerinin kontrol altına alınması ve menkul kıymetlerin dondurulmasının yanı sıra aileye ait tapu, gemi ve uçak kayıtlarının araştırılmasının istendiği aktarıldı.

KAYA "AFFINI" İSTEDİ

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AKP'deki tüm görevlerinden "affını istediğini" açıkladı.

Kaya, kararını iddiaların herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması ve yürütülecek incelemenin bağımsız biçimde sürdürülebilmesi amacıyla siyasi sorumluluk almak olarak açıkladı.

Kaya'nın istifa kararının ardından soruşturma kapsamında Kaya çifti hakkında adli sürecin de genişlediği bildirildi.