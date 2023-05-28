Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:55

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:55

Afyonkarahisar'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS AFYONKARAHİSAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Afyonkarahisar'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.1'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA AFYONKARAHiSAR'DA NE KADAR OY ALDI?

Afyonkarahisar'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65.56 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AFYONKARAHiSAR'DA NE KADAR OY ALDI?

Ardahan'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39.16 oy aldı.

14 MAYIS AFYONKARAHiSAR SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AFYONKARAHİSAR'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar'da yüzde 63.86 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU AFYONKARAHİSAR'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da yüzde 28.87 oy aldı.

SİNAN OĞAN AFYONKARAHİSAR'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Afyonkarahisar'da yüzde 6.71 oy aldı.